Sådan redder vi det nordjyske kulturliv

Kulturlivet bløder ovenpå corona. Syv profiler indenfor nordjysk kultur- og erhvervsliv forholder sig her til, hvad der skal til for, at erhvervslivet kan hjælpe kulturlivet gennem krisen - og måske op i en ny liga. Grafik: Jette Klokkerholm. Fotografer: Henrik Bo, Lars Pauli, Laura Guldhammer, Torben Hansen, pressefoto