Særlig type teater kommer til kendt nordjysk kloster

VENDSYSSEL:I disse dage er der travlt på Børglum Kloster. Seks skuespillere går rundt på klosterets grund og øver på deres roller til vandreforestillingen om Børglum Klosters historie.

Og det har ikke været svært at finde spændende historier til forestillingen.

- Det sværeste har været at udvælge historierne, der er jo så mange fantastiske fortællinger om Børglum, siger Kristian Grumme, der er skuespiller og manden bag Grummes Teater.

Sammen med dramatiker Simone Isabel Nørgaard har han udvalgt de seks historier, der skal fortælles i stykket.

- Vi har holdt os til Frederiks Kjærskiolds tid (1675-1738) og så fremad, men der kan sagtens stadig være nogle tråde, der trækker længere tilbage, siger Kristian Grumme, der selv spiller forfatteren Knud Sørensen, der tilbage i 1962 oplevede, at Børglum Kloster var forsvundet.

Kristian Grumme er idemand bag Grummes Teater. Foto: Torben Hansen

Det var under Corona nedlukningen, at Kristian Grumme fik idéen til et vandreteater. Her er det publikum, der vandrer rundt mellem forskellige lokationer. På hver lokation vil de få opført en monolog af en skuespiller, der fortæller en historie om det sted, de befinder sig.

Tidligere har teateret opsat forestillinger på Als og ved Baldersbæk Plantage i Syddanmark, men nu er turen altså kommet til Vendsyssel. Faktisk var det en af skuespillerne selv, der havde Børglum Kloster i kikkerten.

- For to år siden lavede vi en forestilling, hvor Preben Kristensen var med, og så foreslog han, at vi skulle tage til Børglum Kloster. På den måde kom jeg i kontakt med familien Rottbøll, og de var heldigvis ikke skræmte over idéen, griner Kristian Grumme.

Det er stærke kræfter der står bag "Børglums Stemmer". Fra venstre mod højre: Laura Bro, Kristian Grumme, Preben Kristensen, Marie Reuther, Sonja Oppenhagen og Kristian Halken. Foto: Torben Hansen

Historiefortælling direkte til publikum

Sonja Oppenhagen er en af de seks skuespillere, der kan opleves i "Børglums Stemmer", og hun glæder sig til at formidle Børglum Klosters historie igennem en vandreforestilling.

- Det er en virkelig sjov og god idé med vandreteater. Det er jo historiefortælling, vi fortæller hver især direkte til publikum, siger skuespilleren, selv træder hun ind i rollen som Gudrun Rottbøll, der er farmor til den nuværende ejer af klosteret, Henning Rottbøll.

Sonja Oppenhagen spiller Gudrun Rottbøll i "Børglums Stemmer". Foto: Torben Hansen

Selvom Sonja Oppenhagen har megen erfaring fra både teater, film og TV, så er det alligevel noget helt anderledes at lave vandreteater.

- Det er noget helt andet, det er jo klart. Vi er ude i det fri, og det kræver meget koncentration, men det er publikum med til at give os, siger Sonja Oppenhagen, der også var med i 2021 og 2022, da Grummes Teater opførte andre vandreforestillinger.

Seks skuespillere gør klar til at fortælle Børglum Klosters historie. Her kan man blandt andet høre fortællinger fra H.C Andersen og maleren Marie Triepcke. Foto: Torben Hansen

Store forventninger til det nordjyske publikum

Både Kristian Grumme og Sonja Oppenhagen glæder sig til at møde det nordjyske publikum på Børglum Kloster. For Kristian Grumme bliver det første møde med Nordjylland som spillested.

- Jeg studerede tre år i Aalborg, men jeg har aldrig spillet i Nordjylland før, så det glæder jeg mig til, siger Kristian Grumme, der er spændt på at se, hvordan det nordjyske publikum tager imod forestillingen.

- Jeg glæder mig helt vildt til at finde ud af, om der er en forskel i forhold til resten af landet, men alle dem, jeg har mødt, indtil videre har være søde og rare, griner skuespilleren.

Skuespiller Kristian Halken spiller den kendte forfatter H.C Andersen, der også havde sin gang på Børglum Kloster. Foto: Torben Hansen

Sonja Oppenhagen har kun gode minder med publikummet i Vendsyssel især.

- Jeg synes altid, at Vendsyssels publikum er et godt publikum. De er meget smilende og meget grinende, siger skuespilleren. Og det er ikke kun det nordjyske publikum, Sonja Oppenhagen er glad for.

- Vi har boet i Lønstrup eller Tversted, når jeg har lavet Hjørring Revyen, og jeg har altid været grædefærdig, når vi skulle hjem, for jeg elsker det heroppe. Jeg synes her er så smukt, og jeg synes, at folk er søde og rare her.

"Børglums Stemmer" har premiere den 19 august, og billetter kan købes på grummesteater.dk.