Sæsonen på "Badehotellet" sluttede med et brag og en cliffhanger

TV-DRAMA - "Badehotellet" - 8. sæson, 5. afsnit

Sommeren 1941 blev kort på Andersens Badehotel. Den forbistrede coronavirus var skyld i, at vi måtte nøjes med fem afsnit i sæson 8, og det sætter selvsagt en begrænsning på, hvor meget, der kan fortælles. Men, men … måske kunne man så have skåret lidt ned på Weyses klaverspil og de evindelige "Næh, er det Dem? Ja, såmænd er det mig"-replikker.

Historien om den unge tyske desertør baserer sig på en ganske autentisk sag, har vidende mennesker belært mig om. I den virkelige version blev den unge tysker skudt, men så meget alvor er der ikke plads til i "Badehotellets" kulørte univers. Det værste, der kan ske, er vist, at man får en dragt prygl af amatørgangsterne Toft & Thomsen.

Serien gennemsyres hele tiden af en forventning om, at det aldrig går helt galt for nogen af de faste roller. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

I det hele taget har den store udfordring for handlingen i denne sæson været at finde balancen mellem de aspekter, vi ikke forventes at tage alt for alvorligt - det er jo "Badehotellet", så helt galt går det aldrig - og de aspekter, vi skal tage morderligt alvorligt.

Madsens møgfald til den tyske oberst falder i den første kategori. Det får tilsyneladende ikke andre konsekvenser end en belæring om det irriterende danske vægelsind og et "lev vel".

Det samme med grevens beslutning om at kyle sin nazistiske svigerfar på porten for derefter at installere sin mandlige kæreste på godset. Det burde pege hen imod særdeles alvorlige konsekvenser - men det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på, at det får.

Og naturligvis blev dramaet om Weyses anholdelse forløst efter få minutter.

Stefan Bergers dødsdom skal vi bestemt tage alvorligt og det samme med både interneringen af de danske kommunister, de pauvre overlevelseschancer på Østfronten og sabotagen mod nabohotellet og den tyske radarinstallation.

Den stakkels Amanda (Amalie Dollerup) giver sig først hen til sin bejler, efter beslutningen om at sende ham til Østfronten er taget. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Der er ingen tvivl om, at spillet mellem Amalie Dollerups hotelfrue og Anton Rubtsovs tyske løjtnant har været det absolut mest spændende og vedkommende i denne sæson. Især har Dollerups velartikulerede og formfuldendte tyske fungeret fortræffeligt. Og så ender det oven i købet (foreløbigt) med, at løjtnanten ærefuldt ofrer sin bekvemme udstationering på den danske flødeskumsfront tæt på sin nyfundne hjertenskær for at redde den unge desertørs liv.

Lur mig, om vi dog ikke får løjtnant Kiessling - eller måske hans afkom - at se på et senere tidspunkt.

Lars Ranthe har kæmpet bravt for at forløse manuskriptets ambition om at føje nye og næstekærlige nuancer til den sædvanligvis brovtende grosser. Men det er ikke rigtig lykkedes. Der har været glimt af noget dybere, men for det meste drukner det i det insisterende overskæg og den kunstige vom. Og Anne Louise Hassing som hans kone er replikmæssigt blevet reduceret til en talende rekvisit. Det er ærgerligt, men det er næppe noget, der vil skræmme de to millioner seere pr. afsnit væk inden næste sæson, som vi formodentlig får at se om et lille års tid.

Det var en hel fornøjelse for en kort stund at opleve Anette Støvelbæks tobaksfabrikant være fagligt professionel overfor den aalborgensiske sortbørsmagnat - fremfor den forfjamskede vimsen rundt med den falske Ramsing og tasken med tyvekosterne, hun ellers har været tvunget til i hele sæsonen.

Der er potentiale i forholdet mellem Otilia (Merete Mærkedahl) og kontorchef Aurland. Men det bliver ikke rigtigt taget seriøst. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Relationen mellem Otilia og Aurland har fortsat masser af potentiale. Men det ville være klædeligt, hvis det blev behandlet lidt mere seriøst end dette afsnits legen dilettant-detektiver på et niveau, der får Bamse og Kylling til at fremstå intellektuelt sofistikerede.

Og selvom sæsonafslutningen bød på både søminer, evakueringer, anholdelser og sågar en eksplosion, kan det ikke dække helt over, at der faktisk ikke skete ret meget i løbet af de fem afsnit. Men sæson 8 blev forseglet, vi fik en cliffhanger, og udenfor i 2021 kan vi glæde os over foråret, der pibler frem, og nedlukningsrestriktioner, der gradvist bliver hævet - og glæde os til en sommer med et vejr, der minder bare en lille smule om det i "Badehotellet" … og en sæson 9, der kan underholde os, når vi næste gang er ved at drukne i vintermørke.