Sandros vandfald over Kulturmødet

NYKØBING:Fredag eftermiddag væltede vandet ned over Kulturmødet Mors.

Men inden dette skybrudsagtige vandfald satte ind, kunne Aalborg-kunstneren Sandro Masai præsentere sit eget Vandfald.

Den seks meter høje skulptur med dette navn er under Kulturmødet monteret under et træ ved Kulturvejen.

Værket er skabt af genbrugsplastik. Mest bobleplast, men desuden afdækningsplast samt en smule emballage fra pakker med papir.

Sandro Masai er brasilianer af fødsel, men med afrikanske rødder der går tilbage til kolonitiden. Præcis hvor i Afrika hans familie kommer fra fortaber sig i historien, og det har ikke nødvendigvis ikke noget at gøre med det arikanske folkeslag, at han har taget kunstnernavnet Masai.

Vandfald set nedefra og op. Foto: Martél Andersen

Værket Vandfald er blevet til på baggrund af en invitation fra den ghanesiske venskabsforening i Danmark.

- Vi var nogle kunstnere, der var på workshop i foråret, hvor vi snakkede meget om overforbrug og bæredygtighed. Og vi fik til opgave at lave kunst af genbrugsmaterialer, fortæller han.

Sandro Masai arbejder som performancekunstner og tænkte først, at han ville lave et kostume, han kunne danse i.

Men det blev i stedet til skulpturen ved navn Vandfald, der også er et ordspil i forhold til alt det plastic, der falder i vandet og bliver til mikroplast, fortæller Sandro Masai - iført et blåt og hvidt jakkesæt, som helt præcis var hans arbejdstøj på Kulturmødet sidste år, hvor han arbejdede med blå maling.

Den seks meter høje skulptur bliver i efteråret udstillet i Turbinegalleriet i aalborg. Foto: Martél Andersen

- Derfor er der mange mennesker her, der kender mig som Den Blå Mand, siger han med et grin.

Vandfald blev fredag aften oplyst med LED-lys, har tidligere været udstillet i Horsens. Og fra oktober til december vil den kunne ses i Turbinegalleri ved Kunsthal nord i Aalborg.