Sanne og Jens skaber julestemning i en nostalgisk kælder i Fjerritslev

FJERRITSLEV:- Jeg har været gårdnisse på Læsø, siger Gorm.

- Hvad er Læsø, lyder det undrende fra bryggernissen Gerda.

- Det er en ø i Kattegat, svarer Gorm.

- Hvad er Kattegat, spørger Gerda, mens hun kigger forelsket på den fremmede nisse, der er kommet på besøg.

Vi befinder os i de nostalgiske omgivelser i kælderen på "Den Gamle Bryggergaard", hvor Gerda alias Sanne Sol Kristensen er ved at mikse essensen til brygger Kjeldgaards juleøl. Pludselig får hun selskab af Gorm, som spilles af Jens Bernstorff Vejsnæs. Gorm har oplevet mangt og meget på sin færden rundt i verden. Han har blandt andet været kravlenisse på Kokkedal Slot, gårdnisse på Læsø og har besøgt et utal af andre steder. I modsætning til Gerda, som ikke har været udenfor bryggergården med undtagelse af, når hun skal fodre bryggergårdens høns.

Der er julestemning over hele linjen, når Gerda og Gorm indtager kælderen på bryggergården. Foto: Martin Damgård

De to skuespillere fra Teater Natterdag har, sammen med instruktør Hans Nørregaard, skrevet stykket "En lille nisse rejste". Forestillingen handler om mødet mellem to nisser med vidt forskellige baggrunde. Det er kærlighed ved første blik, det er venskab, og det er indbegrebet af julehygge for hele familien, når de to skuespillere Sanne Sol Kristensen og Jens Bernstorff Vejsnæs går på scenen.

- Vi har taget udgangspunkt i bryggergården og forsøgt at lave en hyggelig julefortælling med fakta fra stedet, siger Hans Nørregaard, der til daglig bor på Djursland og har mere end 40 års erfaring som skuespiller og instruktør.

Hans Nørregaard, der er instruktør på forestillingen, har mere end 40 års erfaring som instruktør og skuespiller. Foto: Martin Damgård

Hans Nørregaard har tidligere drevet Nørregaards Teater, som i dag er et egnsteater i Odense. Nu assisterer han de to skuespillere i Fjerritslev og har for en kort stund taget ophold i et sommerhus i området. Han har udelukkende rosende ord til ideen om at lave forestillinger på udvalgte lokationer.

- De er ikke interesserede i at lave et egnsteater, men derimod lokalt forankrede forestillinger, og jeg håber, at kommunen kan se, at det er en meget god investering både i forhold til turismen og lokalbefolkningen, siger Hans Nørregaard.

Sanne Sol Kristensen har sine rødder i lokalområdet. Hun er student fra Fjerritslev Gymnasium og er vokset op i Klim. Foto: Martin Damgård

Sanne Sol Kristensen er født i Thorupstrand og opvokset i Klim. Det er ikke første gang, at Teater Natterdag kaster sig ud i at lave teater på lokationer i Jammerbugt Kommune. Sidste år stod teateret bag forestillingen "En fisker og hans kone", som foregik på en fiskekutter i Thorup Strand.

De to skuespillere, som deler deres tid mellem København og Nordjylland drømmer om at lave flere forestillinger med naturen og historiske bygninger som kulisse.

- Jeg har altid gerne villet lave noget her på bryggergården, og i det hele taget vil vi gerne lave langt flere forestillinger i lokalområdet. Der er så mange perler her i Jammerbugten, og vi drømmer om at bringe dem i spil og anvende dem til forestillinger, siger Sanne Sol Kristensen.

Sanne Sol Kristensen og Jens Bernstorff Vejsnæs drømmer om at kunne bruge mange af de unikke naturmæssige og kulturelle perler, der er i Jammerbugt Kommune, til teater. Foto: Martin Damgård

Økonomien har de to skuespillere selv sørget for at på plads, og det samme gælder opbygningen af kulisse og tøj. Heldigvis har mange stået klar til at hjælpe, fortæller parret.

- Det har været meget rørende at mærke den store opbakning, som vi har fået fra Jammerbugt Kommune, banken og de frivillige fra bryggergården. Desuden har venner og familie hjulpet os med at gøre denne forestilling til virkelighed, siger Sanne Sol Kristensen.

Lige nu basker sommerfuglene i maven hos de to skuespillere, der ikke blot danner par som nisser men også i virkeligheden.

- Jeg er meget spændt og forventningsfuld. Vi håber, at rigtig mange nordjyder vil lægge vejen forbi og få en hyggelig oplevelse med musik, dufte og pebernødder, siger Jens Bernstorff Vejsnæs.

"En lille nisse rejste" spiller 1., 2., 3., 4., 9., 10. og 11. december.