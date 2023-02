Savner indsigt i havnens forhold: Beslutninger om fremtiden kræver viden

THISTED:"Der er aftalt økonomisk status vedr. Hanstholm Havn hver anden måned. Kompetenceplanen behandles på Økonomiudvalgets møde i marts".

Det fremgår af den orientering, borgmester Niels Jørgen Pedersen i følge referatet gav Thisted Kommunes økonomiudvalg på mødet 22. februar.

Og det er godt, men ikke godt nok, mener Peter Skriver Nielsen, socialdemokratisk medlem af udvalget.

- Jeg havde hellere set en månedlig orientering om havnens status, eventuelt skiftevis en orientering om havnens forretningsmæssige udvikling og den økonomiske. Det er vigtigt, at vi som politikere har hånd i hanke med hvad der sker på den havn, som har været kommunal siden årsskiftet. Det kan være i form af en fortrolig orientering, så vi ved, hvad der sker, siger Peter Skriver.

Dermed tilkendegiver han, at kommunalbestyrelsen efter hans mening hidtil ikke har været tilstrækkeligt orienteret om havnens økonomiske tilstand og om den forretningsmæssige udvikling i den tidligere selvstyrehavn, hvor kommunen var eneejer.

- Ingen tvivl om, at hele kommunalbestyrelsen arbejder for havnens bedste. Det gør vi bedst, hvis vi er orienterede om, hvad der sker, siger Peter Skriver Nielsen.

Men har kommunalbestyrelsen - også da havnen var kommunal selvstyrehavn - ikke haft fornøden indsigt i dens økonomiske og forretningsmæssige forhold?

- Jeg tror, at økonomiudvalget var bedre orienteret end kommunalbestyrelsen, som derfor har haft for lille indsigt til at spørge kvalificeret til forholdene, når den blev orienteret. Fra årsskiftet er havnen drevet som en kommunal havn, derfor skal kommunalbestyrelsen også have bedst mulig viden om den, siger Peter Skriver Nielsen.

Derfor har han også spurgt om muligheden af at blive orienteret om havnens organisationsplan, om hvilke bestyrelsen den tidligere selvstyrehavn var repræsenteret i - og om, hvem der nu repræsenterer den kommunale havn i de samme fora.

- Præcis som i andre kommunale institutioner skal der være også her være kendskab til organisationsplanen og til de beslutninger, der træffes med afsæt i den. I dag ved vi, at havnens økonomiske drift er del af økonomiudvalgets ansvarsområde og at den daglige drift varetages af teknisk forvaltning. Det er ikke særlig detaljeret.

Peter Skriver Nielsen anerkender, at borgmesterens oplæg om økonomisk orientering hver anden måned er bedre end ingenting.

- Hidtil har kommunalbestyrelsen måske stolet for blindt på, at der var styr på økonomi og forretninger i den daværende selvstyrehavn, og der har også været opmærksomhed på, at havnen kørte med en negativ bundlinje, som krævede at der kom gang i nye forretningsområder for at blive positiv. Derfor må vi også erkende, at hvis der er koks i tingene, er der ingen som med rette kan vaske hænder og sige, at det vidste de ikke noget om, siger Peter Skriver Nielsen.

Han understreger, at hans mål med at kræve mest mulig politisk indsigt i havnen forhold er at få det bedst mulige kendskab til udviklingen på den kommunale havn.

- Alene af den grund at havnen siden årsskiftet har været kommunal er det helt naturligt at bruge det som en anledning til at gennemgå havnens forhold lige fra grundlaget for de lejekontrakter, der er lavet på havnens arealer til økonomi og forretningsmæssige dispositioner.