Scoop i Skagen: Berømt Monet-maleri kan snart ses på Skagens Museum

SKAGEN: Der er tale om et fuldstændigt sensationelt lån, når det franske museum Musée Marmottan Monet denne sommer låner impressionismens hovedværk, Impression, soleil levant, (Indtryk. Solopgang), til en større udstilling om Krøyer og Paris på Skagens Museum.

Det oplyser Skagens Kunstmuseer i en pressemeddelelse.

I den forbindelse præsenteres også helt særligt en samling af den franske impressionismes hovedværker, som gør det muligt for et dansk publikum at komme helt tæt på kunstretningens opståen og betydning for den danske kunstscene i slutningen af 1800-tallet.

En solopgang, der gør indtryk

I dag er både Claude Monet og den impressionistiske stil udbredt og elsket verden over.

Men impressionisternes særprægede værker skabte både stor forargelse og fascination samt beundring i sin samtid.

Betegnelsen impressionisme dukkede for første gang op i pressen i 1874, men det var to år tidligere, Claude Monet skabte Impression, soleil levant - det værk, der kom til at lægge navn til denne nye kunstretning.

Claude Monet: På stranden ved Trouville, 1870. Sur la plage à Trouville © Musée Marmottan Monet, Paris Foto: The Bridgeman Art Library

Der er skrevet både tykke bøger og forskningsafhandlinger om tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst om tilblivelsen af titlen, der sammen med værkets karakteristiske udtryk skulle få så stor betydning for kunsthistorien.

I november 1872 under et ophold i den nordfranske havneby Le Havre, der ligger ud mod den Engelske Kanal, malede Claude Monet det berømte værk fra sit værelse på Hôtel de l’Amirauté.

Motivet er en udsigt over inderhavnen en tidlig efterårsmorgen, hvor kajer og havnebassiner, skorstene og master er omgivet af tåge.

Det er udført med en sjælden frihed i penselføringen, der giver indtryk af et hastigt nedfældet maleri. Visse steder har penselstrøgene helt sluppet hinanden, så de flere steder ses som afgrænsede, aflange pletter.

Alligevel skaber især vandets bølger og solen med sin spejling i vandet og sine varme orange farver et enkelt, smukt og helt ikonisk udtryk.

Normalt ville et værk på den tid få titel efter stedet, i dette tilfælde havnen i Le Havre, men stedet er i sjælden grad uigenkendeligt.

Denne mangel på topografisk genkendelighed var formodentlig medvirkende til, at Monet gav maleriet titlen Indtryk. Solopgang.

Forargelse og fascination

Krøyer ser med al sandsynlighed impressionisterne første gang på deres fjerde udstilling i 1879.

Efterfølgende skriver han dobbelttydigt om dem i et brev: På den ene side mener han, at man i Danmark og som dansker vil blive voldsomt forarget over at se deres kunst, men på den anden side har gruppen haft god indflydelse og stor betydning.

Fransk impressionisme bliver ofte kædet sammen med skagensmalerne, fordi de overlapper hinanden i tid. Kunstnerkolonien i Skagen opstår i de samme år som impressionismen, men her hører lighedspunkterne dog op.

Gustave Caillebotte: Gade i Paris, regnvejrsdag, 1877. Rue de Paris, temps de pluie © Musée Marmottan Monet, Paris Musée Marmottan Monet, Paris

Skagensmalerne maler overvejende naturalistisk og realistisk, og i 1870’erne virker impressionismen ekstrem på mange af dem. Herefter ses en gryende interesse for stilen, og flere skandinaviske kunstnere begynder at bruge forskellige elementer af gruppens virkemidler uden dog at blive impressionister i den franske betydning af den grund.

Man kan dog ikke komme udenom, at impressionisterne var en del af den franske kunstscene, som Krøyer oplevede i sin tid i Paris. Derfor er det også helt særligt at kunne vise disse værker i sammenhæng med de øvrige franske mesterværker fra tiden.

Og lige præcist det afbildede motiv i Monets mesterværk etablerer en mystisk samklang mellem de to malere, Monet og Krøyer, for mens der ikke i Frankrig var stor interesse for et maleri af en solopgang, så var det derimod et uomgængeligt tema for de nordiske malere.

Derfor er det også helt unikt at kunne se netop dette værk på et museum, hvor både P.S. Krøyer og de skandinaviske solopgange er så rigt repræsenteret.