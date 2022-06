Se alle billederne: Fredag bød på flyvende festivalstemning

THISTED: Kl. 15:00 sharp fredag eftermiddag lød meldingen i walkie-talkierne netop sådan, da de første gæster til årets udgave af Thy Rock kunne betræde en festklar dyrskueplads.

- Vi er de første, og vi bliver de sidste!, lød den frejdige melding fra de tre herrer, der blev årets første gæster på pladsen.

Åbningen af Dyrskuepladsen markerede samtidig slutningen på en tre år lang festivaltørke, og bag facaden var der hektisk aktivitet helt op til åbningen.

Thy Rock var fredag ramt af nærmest historisk godt vejr, med høj sol og en let brise, og derfor blev der op til åbningen brugt en del energi på at sikre, at der er vand nok på pladsen, så boderne kan følge med den forventede store efterspørgsel.

Årets første optræden blev leveret af Jung, der åbnede Stor Scene, og senere indtog Drew Sycamore som årets første navn scenen i Sparekassen Thy Teltet.

Fredag aften er der lagt op til et brag af en fest med blandt andet ItaloBrothers, Gnags og Dizzy Mizz Lizzy. Thy Rock fortsætter lørdag.

Thy Rock 2022-stemning under blå himmel