Se billederne: De kalder det egnens fedeste havefest

Lørdag aften åbnede himlen for de helt store sluser over Dyrskuepladsen i Fjerritslev. At det så gik ud over Vesterhavsrock anno 2023, lod ikke til at genere vejrguderne synderligt. Heldigvis tog publikum det med højt humør - om end der også var nogen, der tog hjem. Foto: Martin Damgård