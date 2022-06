Se billederne: Dronningen festede med Aalborgs biskop

AALBORG:Med flere måneders forsinkelse lykkedes det grundlovsdag endelig for biskoppen over Aalborg Stift at komme i nærkontrakt med Hendes Majestæt Dronningen.

Det satte coronapandemien en stopper for, da Thomas Reinholdt Rasmussen 12. december blev bispeviet , efter at han i slutningen af oktober blev valgt til at være den 59. i rækken af biskopper i Aalborg Stift.

Dengang var hovedpersonen selv nærkontakt til en coronasmittet person. Den risiko ville man ikke udsætte dronning Margrethe for, og derfor var det for et halvt år siden en mindre og lokal forsamling, der så med, da Thomas Reinholdt Rasmussen fik den traditionsrige bispekåbe lagt over sine skuldre.

Dronningebesøg

Da Aalborgs domkirke Budolfi søndag slog dørene på vid gab for den forsinkede festgudstjeneste var dronningen ikke alene om at kaste glans over kirkegængerne. Det samme gjorde kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, landets øvrige ni biskopper samt alle stiftets provster.

Der var mange tilskuere, da dronningen ankom til Budolfi - både store og små. Foto: Torben Hansen

Festgudstjenesten, som krævede invitation for at være en del af, startede kl. 14.00, og derefter var der reception for særligt inviterede.

