Se billederne: Farvel og på gensyn, Nibe Festival

NIBE:Vinden griber fat i et telt. Pløkkerne er fjernet, så teltet letter og tager en lille flyvetur over Camp Øst. Tilbage står to unge knægte og kigger opgivende op i luften.

I løbet af de fire dages Nibe Festival gælder det nok for mange, at hvad der kommer ind, også bliver nødt til at komme op.

Men søndag formiddag er anderledes. Festivalen er ovre, og hvad der er kommet op, må nu komme ned.

En halv uges lejrstemning er i opbrud. Med lange gab og solskoldede nakker hjælper de unge festivalgængere hinanden med at pakke soveposer og telte sammen. Der er ingen hårdtpumpende musik længere. Ingen ølbong. Ingen drukspil. De går klatøjede rundt og giver krammere til nye og gamle venner.

Tak for denne gang, Nibe Festival.

I den anden ende af festivalen bliver kilometer efter kilometer af hegn taget ned - 18,5 kilometer i alt. Boder skrues fra hinanden. Den store scene på Hestepladsen er skrumpet til ukendelighed. Og der er rigtig meget skrald, der skal samles op. De mange frivillige, der har nedtagnings- og oprydningstjansen, er allerede i gang.

Nibe Festival pakker sammen

Da festivalleder Peter Møller Madsen holdt det sidste pressemøde lørdag eftermiddag, lagde han ekstra meget vægt på frivilligheden. Han understregede igen og igen, hvor vigtige alle frivillige er for, at et arrangement som Nibe Festival kan eksistere.

- Vi er så taknemmelige over, at det er lykkedes at afvikle den her festival. At det i det hele taget er lykkedes rundt omkring i det her fantastiske land at afvikle de her store arrangementer. Det har fyldt meget i pressen i de seneste måneder, hvor udfordret frivilligheden er. Så gør vi det alligevel.

- Det er simpelthen dybt rørende, og det er meget, meget vigtigt for os at understrege, at vi er så ydmyge omkring det. Vi er så dybt taknemmelige for, at frivilligheden igen har fået festivalen til at ske, sagde en tydeligt rørt Peter Møller Madsen på pressemødet.

De mange frivillige er helt naturligt meget synlige under festivalen. De tjekker armbånd, steger bøffer og serverer øl. Men hvis ikke man går rundt i Skalskoven søndag, så ser man ikke det store arbejde, der følger efter festivalen.

For hver en bænk og hver en bardisk, der er blevet stillet op for at skabe de optimale betingelser for en god festival, skal selvfølgelig pakkes ned igen. Og der bliver knoklet i den varme formiddagssol.

- Kan du ikke finde en, der ikke sveder så meget, spørger en frivillig grinende, da Nordjyskes fotograf vil dokumentere arbejdet med at tage hegn ned.

Ingenting uden frivillige

Søndag eftermiddag er arbejdet stadig i gang. Ja, det fortsætter faktisk i lang tid.

- Der går tre uger, før vi er helt ude af skoven, forklarer Peter Møller Madsen.

Han kan ikke skjule følelserne over telefonen, når han snakker om det store arbejde, som de 4100 frivillige har leveret op til og under festivalen, og som rigtig mange af dem altså stadig skal levere det næste stykke tid.

- Jeg er på en gang ufattelig rørt og lettet, men også ubeskriveligt træt. Altså virkelig ubeskriveligt træt. Men jeg føler sådan en stolthed. Der er så mange følelser her om søndagen. Og vi er ikke i mål endnu, for der skal stadig koordineres og ordnes en hulens masse ting.

- Men der er jo ingen tvivl om, at en succes som årets festival også giver os lyst til meget mere. Det understøtter, at vi kan noget helt ekstraordinært i vores kæmpestore fællesskab. Når vi kommer tilbage efter to år, hvor vi som menneskehed har været bundet på arme og ben, og laver en festival, der sidder lige skabet...ja, det er bare enormt gribende. Jeg har aldrig været mere rørt eller stolt over det, som alle de her mennesker får til at ske.

Peter Møller Madsen kan blive ved med at snakke om frivillighed, siger han. For det er altafgørende.

- Vi er ingenting uden den her store, frivillige organisation. Dansk kultur er ingenting uden frivilligheden. Foreningslivet er ingenting uden frivilligheden. Og det skal vi huske at sætte pris på, siger den lidt hæse festivalleder.

Snart er festivalen helt ude af skoven. Men om under et år vil Peter Møller Madsen og de tusindvis af frivillige igen stable en festival på benene i Nibe.

- Det er fantastisk at have sådan en organisation. De knokler røven ud af bukserne.