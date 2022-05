Se billederne: Fest-parade er startet i Nørresundby

NØRRESUNDBY:Den store festparade startede 10.00 i Nørresundby. Stjerneparaden havde festivalskongen Kato i spidsen.

- Det er tydeligt at mærke, at der er mange, der har glædet sig efter to års aflysninger, siger Nordjyskes udsendte journalist, Lise Stenbro.

Ifølge hende ser det ud til, at der er flere, som deltager i paraden, end der plejer at være. Alle er klædt ud fra top til tå.

- Det mest populære er sportstema, cheerleaders og så er tyl-skørt et stort hit i år.

Det er ikke kun paradegængerne, der ser ud til at nyde det store, farverige optog fra Nørresundby.

- Der er fyldt op med mennesker over hele Limfjordsbroen. Der er rigtig mange, der er kommet for at se den store parade, siger Lise Stenbro.

Paraden går fra Nørresundby, over Limfjordsbroen og tilslutter sig paraden fra Vestbyen og Øgaden på Vesterbro i Aalborg.

Karneval fra Nørresundby