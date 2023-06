Se billederne fra arkivet: Aalborg Tårnet fylder 90 år

AALBORG:1. juni 1933 åbnede Nordjysk Udstilling, en erhvervsudstilling, i Aalborg. I Aalborg Stiftstidende kunne man på dagen læse om udstillingens vartegn:

"Aalborg har faaet sit Udstillingstaarn. Ogsaa Eiffeltaarnet i Paris blev til i anledning af en Udstilling, og selv om man til at begynde med syntes, at det var en skrækkelig Tingest at have liggende midt i den store By, blev det hurtigt en stor turistattraktion. Aalborg-Taarnet har knust meget af den gamle Skovbakkeidyl, men i stillingsmæssig henseende er det en attraktion."

Måske er det begyndelsen for betegnelsen Nordens Paris om Aalborg?

Aalborgs højeste punkt

Det er i hvert fald begyndelsen for fortællingen om Aalborg Tårnet, der er gået fra at være vartegn for Nordjysk Udstilling til her 90 år senere at være et vartegn for Aalborg i det hele taget.

Aalborg Tårnet er det højeste udsigtspunkt i hele Aalborg, og man har i den grad en panoramaudsigt, når man kommer helt op. Tårnet rager 105 meter over havets overflade, da Aalborg Tårnet er 55 meter højt og placeret på den 50 meter høje Skovbakken vest for byen.

Tilbage til Aalborg Stiftstidendes artikel om det nye vartegn i Aalborg for år siden. Her skrev journalisten om udsigten:

"Uden kikkert kan man se til Rubjerg Knude. Det er en Afstand paa 50 km, og regner man derefter med denne strækning som Radius, har man altsaa 7857 Kvadratkilometer af Nordjyllands Landkort under sin Synsvinkel."

"Dette vil sige, at man kan se til Hjøring, til Sæby, til Hobro og til Løgstør - ja helt til Livø. Naturligvis kan man ikke se Folk spadsere paa Gaden i Hobro, men man skelner Rold Skov, og man kan ved Aftenstid se Solen synke i Vesterhavet."

Bedre udsigt fås vel næppe i Nordens Paris.

Skulle rives ned

Tårnet er tegnet af arkitekt Carlo Odgaard og konstrueret af civilingeniør Svend Rønnow på Aalborg Værft. Tårnet skulle rives ned efter udstillingen, men da det angiveligt kostede 40.000 kroner at gøre det, købte Det Broderlige Skydeselskab tårnet for blot 5.000 kroner.

Det Broderlige Skydeselskab ejer stadig tårnet den dag i dag. Selskabet blev i øvrigt stiftet i 1431, så der kan man om ganske få år - relativt set - fejre 600-års jubilæum.

Aalborg Tårnet fylder 90 år