Se billederne: Gammel arrest åbner som kulturhus

Det ligner det perfekte samarbejde mellem kulturliv og erhvervsliv, når man ser på den gruppe, der er gået sammen om et nyt kulturhus i Hjørring. I den nyoprettede initiativgruppe sidder repræsentanter fra blandt andet Maskinhallen i Frederikshavn, Nordjyske Bank, Under Kniven, der arrangerer undergrundskoncerter i Hjørring, samt Valhal Estate.

Sidstnævnte er ejerne af bygningen. De købte den for tre år siden, og de har hele tiden vidst, at den skal bruges til kultur, fortæller Conny Lindholt, indehaver af Valhal Estate.

Det er snart tre år siden, at Valhal Estate købte arresten til kultur. Det var dog først, da folk fra virksomheden for nylig ved en tilfældighed kom i kontakt med Michael Marino fra Huset i Hasserisgade i Aalborg, at realiseringen blev sat i gang, fortæller Conny Lindholt fra Valhal Estate. Foto: Henrik Bo

- Vi tænkte fra start, at bygningen må kunne bruges til noget mere spændende end at banke den tyk med ejerlejligheder eller jævne den med jorden. Det var faktisk i angst for, at nogle developere ville gøre netop det, der gjorde, at vi købte bygningen, siger Conny Lindholt, der har haft udviklingen af Hjørring for øje fra start.

- Hvis du vil løfte en by, kan du i min verden kun gøre det med én ting, og det er kultur. Det er vejen frem til at tiltrække større investorer, det ved man i byer, som har satset stort og fået skabt attraktioner, siger hun.

Ifølge hende er succeskriteriet ikke, at der kommer 500 mennesker til hvert arrangement.

- Hvis der er 50 mennesker, der får store oplevelser eller mulighed for at udfolde sig, så er det en succes. Det handler ikke om at lave store arrangementer, der giver overskud, men om at få skabt et sted, hvor kunst og kultur kan blive udviklet i Hjørring, siger Conny Lindholt, der fortæller, at Valhal Estate kommer til at afholde udgifter til husleje og bygningen.

- Det lyder som en floskel, men som developer skal man huske at give noget tilbage til den by, man udvikler i. Vi har det fint med ikke at tjene penge på arresten - den skal bidrage til byen med noget helt andet, siger hun.

Medlemmer af initiativgruppen Arrangørgruppen "Under Kniven" Jens Ole Amstrup (Maskinhallen / Det Musiske Hus, Frederikshavn) Michael Falk Marino (Huset i Hasserisgade, Aalborg) Conny Lindholt (Valhal Estate) Ole Cristophersen (Valhal Estate) Preben Jakobsen (Valhal Estate) Carsten Johansen (Nordjyske Bank) Inga Gerner Nielsen (kunstner og performer) Herudover er forskellige personer fra kultur -og erhvervslivet i Vendsyssel og det øvrige Nordjylland med i dialogen om stedet. OBS: Der er tale om en initiativgruppe, ikke en bestyrelse - der bliver først taget stilling til bestyrelse og virksomhedsform efter prøveperioden. VIS MERE

- Vi starter ud med at lytte

Det er desuden ikke bare konstellationen, der er ny - det gælder også tilgangen. For før de involverede går ind i en projektbeskrivelse, igangsætter renovering og slår en lederstilling op, undersøger de det næste år til halvandet, om interessen og behovet overhovedet er tilstede i Hjørring.

Kommer de lokale til koncerter og events? Og melder arrangører sig på banen? Hvis ikke trækker de stikket på det, fortæller Michael Marino, der til daglig er leder af Huset i Hasserisgade og sidder med i det nye advisory board.

Arbejdsgruppens idéudveksling og skabertrang kulminerer i en åbningsdag 12.maj. Herefter er der ingen fastlagt plan for brugen af huset, men dagen skal være med til at tænde en ild i lokale kreative kræfter, fortæller Michael Marino. Foto: Henrik Bo

Bliver huset til gengæld brugt, laver initiativgruppen en selvejende fond, der kan søge landets store fonde om midler til at renovere bygningen.

- Ved at starte ud med indholdet opstår der en organisk udvikling af bygningen fra det, den har været tidligere, til det, den skal blive. Så kan vi derefter ændre på rammerne ud fra, hvad efterspørgslen viser sig at at være, siger han.

Ifølge ham er det, gruppen skal, således at eksemplificere, hvad der kan være der.

Huset står som det blev forladt, og det bliver ikke istandsat det første år, så man kan stadig se celler, tremmer og opslagstavler, som indsatte har skrevet på. Foto: Henrik Bo

- Det kan være, at efterspørgslen i Hjørring er noget helt andet, end vi regner med, og det bedste, vi kan gøre, er at starte ud med at lytte til folk, siger Michael Marino, der dog starter ud med en vis forventning om, at stedet vil vække interesse.

- Hjørring har et ret markant teater, et kunstmuseum, et grafisk værksted og en koncertarrangør som Under Kniven - der er egentlig mange større og mindre aktører. Men der er ikke et sted, hvor man har en deltagende samskabelseskultur, hvor den almindelige hjørringenser kan være kulturelt aktiv. Der tænker jeg, at der er et kæmpe potentiale i byen, siger Michael Marino, der derudover finder det spændende, at stedet foregår i tæt samarbejde mellem erhvervs- og kulturliv.

- Der er et af de kultur-erhvervs samarbejder, man ofte taler om, som her finder en naturlig vej til et ligeværdigt samarbejde.

Netop fordi det endnu er uklart, hvad brugen af huset bliver, har det ikke fået et navn og går således lige nu under det midlertidige navn 'Jernbanegade 12'.

- Vi vil gerne se, hvad stedet bliver døbt i folkemunde. Det er et forsøg på at forære at blankt lærred til byen, hvor den eneste præmis, vi stiller op er, at det er et kultursted.

Vigtig lokal udvikling

Nogle af dem, der kommer til at arrangere events i huset, er Under Kniven, der tidligere har lavet koncerter i Rummet i Det Grafiske Hus med plads til 40 mennesker. Med de nye rammer får de mulighed for større events.

Mikkel Eskesen har sammen med de øvrige arrangører i foreningen Under Kniven stået bag undergrundskoncerter i Hjørring siden 2019. Foto: Henrik Bo

- Hjørring kommer nok ikke til at ændre profil på det nye sted alene, men det kan komme til at betyde rigtig meget for de unge, der bor der, at få et sted, hvor de kan møde ligesindede og være med til at skabe noget fra bunden, siger Mikkel Eskesen fra Under Kniven, der derudover fremhæver muligheden for at samarbejde med både erhvervsliv og større kulturinstitutioner.

- Det er nogle erfarne kræfter, vi får i ryggen, der er gode til at konceptudvikle, kvalitetssikre og tænke i økonomi - derved bliver det også en udvikling af os, siger han.

Kulturhusets første åbningsdag bliver 12. maj, hvor stedet byder på fællesspisning, koncerter og rundvisninger. Følg med på Facebook. Åbningen følges op af et dialogmøde med lokale i maj / juni.

Se flere billeder fra Jernbanegade 12