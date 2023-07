Se billederne: Mangfoldigheden fejret til Aalborg Pride

AALBORG:Det var festlig stemning og godt humør, da Aalborg Pride lørdag blev markeret i Aalborgs gader.

Et arrangement, der fejrer mangfoldigheden og sætter fokus på LGBTQ+-personers rettigheder.

- Det er fantastisk at have det privilegie at leve i et land, hvor vi kan lave de her arrangementer. Det er netop derfor vi gør det, siger forperson i Aalborg Pride, Nadia Foldø Mohammadi, og forklarer:

- Vi afholder det for at vise, at vi er her, at vi er nået langt, selvom vi sagtens kan komme længere, og at vi er et foregangsland for, at der skal være plads til alle.

Det første Aalborg Pride-arrangement blev afholdt i 2015, og med to corona-lukninger siden er det den syvende pride, der afholdes i byen.

Og selvom Danmark er kommet langt på LGBTQ+-området, så er priden stadig vigtig, forklarer Nadia Foldø Mohammadi.

- Når vi afholder en Pride, er der ofte en misforståelse af, at det er for at vise, at homoseksuelle også skal have en plads. Men vi rummer jo så mange forskellige seksualiteter og identiteter. Så det her er et budskab om, at man skal have lov til at leve sit autentiske jeg, uanset hvilken kasse man hører i – og ikke kun, hvis man er homoseksuel.

Vokset med årene

Forpersonen fortæller, at Aalborg Pride sidste år slog rekord med 4000 deltagende i paraden, og 10.000 besøgende fordelt over hele dagen til festlighederne i Karolinelund. Både forventningen og håbet er, at det samme antal, hvis ikke lidt flere, dukker op i år.

I det hele taget er der nemlig, ikke kun i forbindelse med Pride men også ellers, sket en udvidelse af miljøet i byen.

- Jeg ser, at vi begynder at få flere foreninger, og at vi er begyndt at arbejde bedre sammen.

- Jeg kan se, at vi er begyndt at få mere alternativ repræsentation rundt omkring. Selvfølgelig er det særligt centreret i Aalborg, men vi arbejder ud fra, at det er her, det starter, og så vil vi gerne række så langt ud i Nordjylland som muligt.

Pride i Aalborg