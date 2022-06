Se de fede billeder: Sådan fester de på Thy Rock

THISTED:Lørdag bød programmet på Thy Rock på Dyrskuepladsen i Thisted på navne som L.O.C., Hjalmer og Carpark North - men det var de lokale helte fra Jonah Blacksmith, der løb med publikums hjerter.

Thy-bandet skulle åbne festivalens dag to, og i bragende flot solskin formåede Simon og Thomas Alstrup med band at få festivalpladsen til både at danse og synge med - og publikum kvitterede med et bifald, der ingen ende ville tage.

- Vi startede, lige da vi var begyndt at spille og havde lavet bandet, med at spille på en helt lille scene, som jeg ikke tror, er her længere. Og så har vi spillet tre gange siden, hver gang på en lidt større scene, og nu står vi endelig her på Store Scene, siger Thomas Alstrup.

Begge brødre er glade for at vende tilbage til en festival, der har givet dem chancen for at komme ud og spille, selv da de var helt grønne.

Deres bedste Thy Rock-minde knytter sig til deres seneste koncert på festivalen, hvor de spillede i Sparekassen Thy Teltet.

- Vi fik vores gamle musiklærer med på scenen, som har lært både Simon og Jon fra bandet og mig selv at spille. Det var en helt særlig oplevelse, siger Thomas Alstrup.

Efter en koncert med ItaloBrothers, som fredag aften ved 22-tiden resulterede i, at publikummer blev utilpasse, så musikken måtte afbrydes og flere gæster måtte tilses af samaritterne, så forløb eftermiddagen og de tidlige aftentimer ganske roligt.

Det gode vejr gav mange tørstige gæster på pladsen, hvilket naturligt kom festivalens omsætning til gode. Overskuddet deles mellem otte foreninger, der er dybt afhængige af midlerne, så fredag middag var festivalformand Hans Peter Jarl Madsen var glad for at se, at de tørstige gæster havde taget dankortet med:

- Den forretningsmæssige side af sagen er gået rigtig godt. Vi havde god omsætning og rigtig godt vejr fredag, og vi har også solgt nogle billetter i døren, siger han.

Thy Rock er i år for første gang gået kontantløs, og det har overvejende været en succes, med kun mindre udfordringer, fortæller formanden:

- Vores kontantløse system virker som det skal, og de frivillige og gæsterne er rigtig glade for det, og det er vigtigt, så der er vi meget fortrøstningsfulde.

Fredag aften kom det frem, at The Script, som var årets internationale hovednavn på Thy Rock, måtte melde afbud på grund af sygdom. Til gengæld lykkedes det er trække veteranerne fra Malurt til Dyrskuepladsen i stedet, og så var festen sikret.

Thy Rock 2022 fester igennem lørdag