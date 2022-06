Se de store navne: Ny dansefestival vil sætte Aalborg på verdenskortet

AALBORG:Hvis man kan skabe Nordeuropas største karneval i Aalborg, kan man også skabe Nordeuropas mest ambitiøse dansefestival.

Sådan lyder visionen fra holdet bag den helt nye dansefestival 'Dansekraft' i Aalborg, der slår dørene op 8. september og fire dage frem for internationale navne fra øverste hylde inden for dans. Herunder Barcelona Flamenco Ballet, cabaretten Party like Gatsby, der blander burlesque, livemusik og cirkus i et hæsblæsende show, samt Tivolis Balletteater, der normalt ikke tager på turne.

Træd ind i de brølende 20'ere og oplev magien ved verdens største Gatsby-fest. Foto: Dom Martin

Barcelona Flamenco Ballet byder på en intens forestilling fyldt med intriger og kærlighed i en kombination af moderne og traditionel flamenco.

9. september giver Tivoli Balletteater dig en festlig danseaften med moderne koreografier og klassisk ballet.

Bag festivalen står Biffen, Skråen, Teater Nordkraft, DGI Huset, Kunsthal Nord, Den Rytmiske, Kulturskolen og DGI Nordjylland - kort sagt Nordkraft. Og de har på kort tid har erfaret, hvilken pondus de kommer med, når de står sammen.

Målet er, at festivalen skal være blivende og fortsætte med at hente store internationale navne til i de kommende år - og på sigt understøtte udviklingen af Aalborg som en danseby, fortæller koordinator Birgitte Bisgaard.

Birgitte Bisgaard er autodidakt danser. I 20erne tog hun til Cuba og lærte at danse salsa og blev forelsket i det cubanske dansemiljø. I 15 år har hun undervist i dans på aftenskoler, og de seneste fem år har hun arbejdet fuldtids med undervisning i dans og pilates. Foto: Claus Søndberg

- I dag kommer der folk fra både Norge og Sverige til Aalborg Karneval. Jeg drømmer om, at vi kan sammensætte et program, der kan skabe samme interesse. Og at festivalen kan trække danseelskere til fra både Tyskland og England. Nogle af de trupper og forestillinger, vi har booket, er navne, som folk rejser langt efter for at opleve, siger Birgitte Bisgaard, der mener, at de med Dansekraft kan byde på en danseattraktion, der ikke findes magen til i Danmark.

Jyllands centrum for dans

Hun henviser til Aarhus, der betegner sig selv som dansens by, men ikke har en dansefestival. Det har man i København, men den fokuserer udelukkende på forestillinger. Festivalen i Aalborg kommer udover et højt profileret program til også at tilbyde undervisning, fællesdans – kort sagt også det folkelige - dans opleves bedst med kroppen. Derfor bliver forestillingerne suppleret af masser af workshops, hvor man kan prøve forskellige danse af.

Som Birgitte Bisgaard ser den for sig, kan festivalen gøde det vækstlag i dansemiljøet, der allerede findes i Aalborg og Nordjylland.

- Jeg er personligt meget inspireret af Holstebro – en by der er væsentligt mindre end Aalborg, men som har markeret sig med dans. Hos dem er det primært med ballet på grund af Det Kgl. Teaters Balletskole. Vi vil være mere favnende, vi lægger os ikke fast på en bestemt stilart, men vi tror, at det her kan være med til at gøre Aalborg til centrum for dans i Jylland, siger Birgitte Bisgaard, der ser et miljø i vækst, når hun kigger ud i Aalborg og regionen.

Don Gnu - et af landets mest turnerende kompagnier - kommer til Aalborg med forestillingen "Beboer" - en fysisk action-forestilling om hverdagens ualmindelige oplevelser i et helt almindeligt boligområde.

10. september kan du i Kunsthal Nord opleve Teater Katu - et grønlandsk danseteater om, hvordan festens hellige gave - trommerytmen, trommesangen og trommedansen kom til menneskene - Inuit. Foto: Alexander-Bank Petersen

Idéen til festivalen er oprindelig opstået i Biffen, der har lavet arrangementer med dansefilm. Dem kan du også opleve som en del af programmet til Dansekraft, fx med Saturday Night Fever Revival, hvor du kan se filmen i Biffen og efterfølgende danse til musikken på Skråen.

- Der er gang i en masse spændende ting i miljøer rundt i Nordjylland, og kigger du isoleret på Aalborg, sker der faktisk en del. Der er virkelig en kapacitet indenfor dans på kulturskolen, Det Hem'lige Teater har nyligt fået 200.000 kr. til projekter som danseteater, og så er der tango-foreningen og en del dansetrupper – mange af dem koblet op på karneval. Hvis man kan booste miljøet og give bedre undervisning, kan det godt stikke af i en spændende retning i løbet af de næste fem til ti år.

Tror du på, at der kan komme en danseuddannelse til Aalborg på sigt som i Holstebro?

- Jeg tror ikke på det med at flytte en national danseuddannelse til andre landsdele – så stort er dansemiljøet trods alt heller ikke i Danmark, så vi skal ikke spænde ben for os selv. Men ja - der skal et højere professionelt niveau til heroppe. Vi har en teaterlinje, en billedkunstlinje og en musiklinje under TGK, BGK og MGK (talentakademier og grundkurser til videregående kunstneriske uddannelser, red.)– hvorfor har vi ikke en danselinje? Min drøm lige nu er, at vi får et professionelt dansekompagni i Aalborg. Hvilken stilart ved jeg ikke, men ballet vil være oplagt, fordi vi har en kapacitet her.