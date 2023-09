Seebach - det helt store festfyrværkeri. Men hvor bliver det nye af?

Musikanmeldelser: Lydikon/stjerner5



Allerede ganske få minutter inde i første nummer står der en mild regn af konfetti ud over publikum.

Så ved man bare, at der må være noget endnu større i vente.

Og i de næste fem kvarter bliver vi så bare bombaderet. Ikke bare med konfetti, men mindst fire runder med serpentiner. Og kaskader af skarp lys fra meterhøje stjernekastere.

Ikke ét eneste af Rasmus Seebachs numre slap igennem uden endog særdeles tændt fællessang i Skovdalen. Foto: Henrik Bo

Bare til et enkelt nummer, "Den anden side", når der at blive fyret op under stjernekasterne ikke færre end tre gange. Og en omgang serpentiner får vi også. Igen.

Som om sangene ikke rigtigt kan bære i sig selv.

Men dét kan de altså godt.

For Rasmus Seebach har sørget for at medbringe både det visuelle og det musikalske festfyrværkeri - en særdeles tæt byge af de numre, der nu engang egner sig bedst til at få fyret ganske alvorligt op under festen. Frem til et ret heftigt, tungt pumpende remix af "Natteravn".

Ikke færre end halvdelen af aftenens sange holder til i den allerældste ende af Seebachs repertoire.

Rasmus Seebach havde meget omhyggeligt sørget for at tilføje mange af de kendte numre noget ekstra - hårdere rock eller tungere disco, Foto: Henrik Bo

Og det havde nok være kedeligere, i hvert fald væsentligt mere forudsigeligt, hvis ikke Seebach med band meget omhyggeligt havde sørget for at trykke festklampen ekstra hårdt i bund.

Hver eneste af de særdeles kendte sange har lige været en ekstra tur igennem partymaskinen. For så at komme ud med hårdere rockguitar som i "Falder". Eller få en væsentligt tungere bund af disco som "I lidt i fem", der til overflod ender i et tema, der til forveksling lyder som indledningen til "Disco Tango" af Tommy Seebach.

Med jævne mellemrum sætter Rasmus Seebach sig til pianoet - men ellers springer han rundt det meste af tiden som en blanding af sanger, entertainer og indpisker: - Hvad så, Aalborg, holder I en fest? Foto: Henrik Bo

Og dét er så langt fra den eneste hilsen til faderen. For "Under stjernerne på himlen" - faderens nu 30 år gamle grandprix-vinder - får den helt store, dybt rørende fællessang, efter at Rasmus har opfordret til at synge ekstra højt med en bemærkning om, at faderen helt sikkert ville have elsket at optræde her i Skovdalen, "og hvis I nu synger ekstra højt, kan han sikkert høre jer".

Her - som et utal af andre steder - rammer Rasmus Seebach direkte i den danske folkesjæl: Det må gerne være sentimentalt eller lige en anelse vemodigt, hvis det bare det meste af tiden er hyggeligt og gemytligt, frisk i tonen. Og sådan er han.

Stemningen i en særdeles tætpakket Skovdalen fejlede ikke noget ved årets sidste Skovrock med Rasmus Seebach. Foto: Henrik Bo

Som den utrættelige showmand han er, sørger han konstant for at holde publikum beskæftiget. Med spørgsmål ("Holder I en fest?") og med opfordringer til at synge med, klappe og svaje med armene - og ikke ét af numrene slipper igennem uden endog særdeles højlydt fællessang. Fordi det ganske enkelt er knivskarp syng-med-pop - og dét i grad, så Seebach her og der næsten ikke behøver at synge med. Han har fat i noget. Og han har særdeles godt fat.

Der var tætpakket overalt i Skovdalen - også på de allerforreste rækker. Foto: Henrik Bo

Han kan virkelig skabe en fest med sine kontante, direkte og meget målrettede popmelodier - og hatten af for at kunne få formfuldendte fuldtræffere ud af et par numre, der egentlig først og fremmest lyder som gammeldags sømandsviser, "Ingen kan love dig i morgen" og "Øde ø".

Også hatten af for en yderst sympatisk sanger, der ikke bare virker ægte taknemmelig over for publikum, men som også sørger for at fremhæve hvert eneste medlem af sit ni mand store orkester, når de hver især eller sammen har præsteret noget særligt markant.

Rasmus Seebach med band var gavmilde - også når det gjaldt om at dele ud af konfetti og serpentiner. Foto: Henrik Bo

Til sine dages ende - og han er trods alt kun 42 år og har ligget ude i overhalingbanen i dansk pop i 14 år - kan Rasmus Seebach sikkert leve godt af sit repertoire, sådan som det former sig i dag.

Uanset hvor velklingende det lyder, og uanset hvor tændt han stadig aflevererer det, er det mon så nok til at holde fast i ham som den store, bredt samlede popmusiker for hele familien og alle aldre?

Bortset fra lidt spæde pip på opsamleren "Tak for turen" og fire numre på en slags single for to år siden er det ikke rigtigt blevet noget afgørende nyt fra ham i større mængder siden "Før vi mødte dig" fra 2017. Hvor bliver det af? Og kan det mon hamle op med noget af det gamle og yderst kendte?

Rasmus Seebach med band med Skovrock i Skovdalen i Aalborg lørdag aften.

Rasmus Seebach har fans i mange aldre - og nogle havde medbragt deres budskaber, Foto: Henrik Bo

DEM SANG RASMUS SEEBACH

Så længe vi danser.

Uanset.

Falder.

Livstegn.

Olivia.

Farfar sang.

Under stjernerne på himlen.

I mine øjne.

Lidt i fem.

Millionær.

Den jeg er.

Den anden side.

2017.

Farlig/Ingen kan love dig i morgen.

Engel.

Øde ø.

Ekstra: Natteravn.

Undervejs nåede Rasmus Seebach særdeles tæt på publikum. Foto: Henrik Bo

