Selvironisk rap med for lidt improvisation

KONCERT

Marvelous Mosell

- M'et står for magisk og mytisk, A'et står for altid lyrisk, R'et står for rap-majestæt, V'et står for virkelig velklædt, E'et står for entertainer, L'et står for de lapper, jeg tjener, O'et, o wauw!, U'et umulige backstage-krav, S'et står for stilfuld stemme af silke...'

Rapfænomenet Marvelous Mosell er godt i gang med at stave sig hele vejen igennem sit navn - og det siger i virkeligheden meget om hans stil.

På den ene side opfatter han sig selv som intet mindre end verdensmester til det meste - på den anden side ved han udmærket, at man ikke kan være god til det hele.

Gennem hele hans optræden går med andre ord en god gang gammeldags dansk selvironi, hvor man pumper sig helt op i sin egen bevidsthed - uden nødvendigvis at have noget at have det i.

Musikalsk og ikke mindst rytmisk går der en lige linje fra de gemytlige festfætre MC Einar i 80'erne tværs hen over de gennemvædede kaosrappere Humleridderne i 90'erne frem til Marvelous Mosell og hans meget bevidste (og selvbevidste), velformulerede rapkaskader om sig selv og om fester og ferier og kriminalitet og skæve menneskeskæbner.

Når mange af Marvelous Mosells numre fungerer så godt, skyldes det, at fundamentet i den grad er i orden, takket være endog særdeles store lunser fra kendte hits fra 70'erne og 80'erne, blandt andre "D.I.S.C.O." med Ottawa, "Fly, Robin, Fly" med Silver Convention, "Reach Out" med George Duke og "He's the Greatest Dancer" med Sister Sledge, og en hvilken som helst selv nok så forkølet rap ville kunne overleve at få pumpet så mange rytmer og så mange blæsere i sig fra "Let's Groove" med Earth Wind & Fire. Det bliver ind imellem næsten lidt for nemt at piske den gode stemning op - for den ligger jo helt af sig selv i de stærke, gamle disco/funknumre.

En vis form for ret afvæbnende charme kan man ikke tage fra den højenergiske, glitterjakkede rapper med de mange kulørte solbriller - men live bliver det også afsløret, at så meget er der altså heller ikke at hente, sammenlignet ned indspilningerne (en mild byge af enkeltnumre og albummet "Magisk Mytisk Mageløs").

Først og fremmest mangler Marvelous Mosell og hans scratch-makker Tue Track en mere direkte kontakt med publikum - parret evner ikke at improvisere ud fra øjeblikket, og flere steder virker det næsten, som om taktfaste tilråb fra publkum mellem to numre virker forstyrrende på det næste, som de to har forberedt.

Den lidt firkantede mix/scratch levner tydeligvis ikke mulighed for pludselig at lægge en spontan solo eller noget andet uventet ind i et helt fastlagt forløb.

Med sine mange pudsige tekster, båret af et godt øre for til tider ret uventede rim og holdt oppe af heftige (og yderst letgenkendelige) danserytmer er Marvelous Mosell og Tue Track et pudsigt indslag, men mest en gimmick, en slags forret eller appetitvækker, ikke rigtigt noget at bygge en hel aften på - i modsætning til den rene vare af 70'er- og 80'er-stortræffere med Earth Wjnd & Fire, George Duke, Sister Sledge og mange andre.