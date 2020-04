Ser du serien Tiger-King? Det vidste du ikke om Joe Exotic, hans fængselsstraf og de løvefodrende musikvideoer

Hovedpersonen Joe Exotic - en homoseksuel mand gift med to andre mænd - ejer en zoologisk have med over 100 tigre. Hans ansatte dyrepassere har amputerede lemmer eller er tidligere kriminelle. Joe Exotic har sin egen TV-kanal, musikvideoer, våben, sprængstof og en personlig nemesis, nærmere sagt fjende - Carole Baskin. Hun har muligvis fodret sin ex-mand til sine tigre i hendes egen zoo.

Bare så du er med - det er kun starten på det hele. Men har du set hele serien, så er her alt det du ikke vidste om Joe Exotic og serien Tiger King.

Joe Exotic synger ikke selv

Den store-katte-elskende-fængsels-indsatte-sanger optræder flere gange i serien i indspillede musikvideoer. En af de mest markante er sangen med musikvidoen "Here Kitty Kitty", som antyder at Carole Baskin, på trods af manglende retsbeviser, har fodret sin mand til de store katte.

Det viser sig dog, at det ikke er Joe Exotic selv, som synger i sangene men kun gestikulerer med munden. De faktiske optagelser til hans sange og album er skrevet af sangskriver Vince Johnson og sunget af Danny Clinton. Begge er krediteret for "Arkiv optagelser" i dokumentarserien. Det skriver LA Times.

Joe Exotic havde i følge BT lavet aftale med Johnson og Clinton, om at de skulle producere et par gratis sange for ham. Aftalen var i følge de to producenter ikke, at Joe Exotic skulle tage kredit for at synge dem. Da Clinton og Johnson fandt ud af, at Joe Exotic mimede til deres musik, stoppede samarbejdet.

Danskere lytter mest

Okay, så Joe Exotic har ikke selv sunget "hit-sangene" i serien, men de er alligevel endt på Spotify under kunstnerudgivelse af Joe Exotic. I data udgivet af Spotify viser det sig, at sangen "I Saw a Tiger" er den mest lyttede sang med over 815.000 afspilninger.

I en artikel fra Global News fra april 15, er det danskerne som tager førstepladsen for flest afspilninger af Joe Exotics musik. Listen nedenfor et opgjort for flest antal afspilninger opgjort per indbygger.

Top 10 lande som streamer Joe Exotics musik:

1. Danmark

2. Storbritannien

3. Irland

4. Island

5. Norge

6. New Zealand

7. Australien

8. Sverige

9. USA

10. Canada

Det var dog ikke lang tid musikken fik lov til at streame gennem tjenesten. 22 april fjernede Spotify sangene under artistnavnet Joe Exotic. Baggrunden for fjernelsen vides ikke.

Vil Donald Trump benåde 'Tiger King'?

Den 8 april blev den amerikanske præsident spurgt om, hvorvidt han havde overvejet at benåde Joe Exotic fra den 22 år lange fængselsstraf. Der var ikke megen seriøsitet i Donald Trump, da han svarede, at "han ville tage et kig på det". Alligevel spredte filmen sig verden over.

Du kan se interviewet herunder.

Reaktionerne var markante efter præsident Donald Trumps udtalelse.

Straks gik internettet amok og lavede flere memes og billeder af præsidentens gevinst ved at benåde Joe Exotic fra straffen.

Over 100 politiske videoer

I serien følger man Joe Exotic gennem tiden, hvor han stiller op til valget som guvernør. For at få sine politiske ideer ud, deler han videoer på hans egen Youtube-kanal.

Det blev til i alt 333 politiske videoer på 11 måneder fra Joe Exotic, hvor han omgiver sig med løver og tigre, mens han taler om de politiske visioner, han har.

"I kommer til at høre noget farverigt lort over de næste 11 måneder", siger Joe Exotic i hans første politiske video, som du kan se herunder.

Også et problem i Canada

Mens Tiger King udforsker en verden af privatejede tigre i USA - tilfangetagne tigre, der lever i folks baghaver eller parker, hvor folk kan kæle for ungerne - så er problemet også en realitet i Canada:

"Vi ved, at tilfangetagne tigre også er en virkelighed i Canada", skriver WWF, Verdensnaturfonden, på sin hjemmeside.

De har dog ikke et overblik over hvor mange tigre, der holdes tilfangetaget i Canada.