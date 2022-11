Signe synger for syge børn og unge: - Der kan musik noget, som ord ikke formår

Når ens barn er syg af kræft, og man er tynget af bevidstheden om, at de kan risikere at dø, så kan de talte ord komme til kort.

Derfor er det blevet Signe Olsens hjertemission at kunne give blandt andre kræftramte børn og deres familier en ro igennem musikken:

- Jeg er med helt ude på kanten af livet, og der kan sang udtrykke noget helt særligt, som ord ikke kan.

Signe, som bor i Klarup men er født og opvokset i Tårs, blev i 2014 en del af organisationen MusikBeRiget, og har siden da blandt andet levet af at synge for børn, unge og deres familier på landets hospitaler, navnlig Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus Nord. Desuden synger hun til private arrangementer, herunder blandt andet bryllupper og begravelser.

- Den respons jeg har hørt mest igennem tiden, er, at det giver noget ro. En ro, som jeg prøver på at dyrke, og som jeg kan se, virker. Jeg oplever bittesmå børn, der har været kede af det i flere dage, som falder til ro når jeg synger for dem, så forældrene bliver helt rørte, fortæller Signe Olsen.

Signe er uddannet fra Musikkonservatoriet i Aalborg i 2004, og har sidenhen blandt andet arbejdet som musiklærer. Foto: Martél Andersen

Smertelindrende sang

Hun er ikke meget for at påstå, at hendes musik er decideret smertelindrende, men forklarer, at når man synger dybt og langsomt, så bliver svingningerne i musikken også langsommere, og det kan virke beroligende, hvilket hun især kan se ved små børn.

- På forældrene har det den effekt, at det prikker hul på den skal man har, når man er nødt til at holde sig oprejst, fordi man har et sygt barn. De kan blive helt overvældede, men det synes jeg kun er en god ting, for ellers hober det sig bare op, siger Signe Olsen.

Signes debutalbum, som er et coveralbum med et enkelt originalt nummer, er netop en samling af de sange, som hun har sunget allermest på Skejby Sygehus og Sygehus Nord i Aalborg, og er derfor lidt en "ønskeplade", siger hun:

- Mange forældre har igennem årene spurgt, om jeg ikke kunne komme igen om aftenen og synge, når deres barn skulle sove, eller om der var et sted, hvor de kunne høre mine sange. Jeg har kun haft hjemmelavede YouTube-videoer med dårlig lyd, fortæller Signe, som glæder sig til at få kunne dele sin musik med flere.

Signe gik på MGK (Musikalsk Grundkursus) på Musikskolen i Hjørring sideløbende med at hun tog sin studentereksamen på Hjørring Gymnasium. Foto: Martél Andersen

MusikBeRiget

Initiativet MusikBeRiget startede på Rigshospitalet i 2009, på initiativ af violinist Lisbeth Sagen, som Signe kender fra Musikkonservatoriet i Aalborg, hvor de begge er uddannet.

Initiativet fra Lisbeth Sagen kom på baggrund af en personlig erfaring med at være indlagt med et sygt barn, og derved at have fundet ud af, at hospitalsklovne, som på daværende tidspunkt var det tilbud, som eksisterede på landets sygehuse, bare ikke er for alle børn.

Siden har MusikBeRiget udvidet sin praksis til flere somatiske afdelinger i landet samt til psykiatriske afdelinger for børn og unge rundt omkring i landet.

Synger på Psyk

Signe Olsen synger på afdelingen for børn og unge på Aalborg Psykiatriske Sygehus på en fast ugedag, hvor hun kommer med sin guitar og synger og spiller i tre timer. Og det er anderledes at synge for psykisk syge børn og unge, fortæller hun:

- Der er ikke altid, at de har brug for at jeg spørger så meget. De er der af en grund, og der er nogle, der ikke har så mange ord. Men så sidder jeg og synger, nogle gange kommer de med forslag, og nogle gange kan jeg godt se, at så er det bare mig, der skal vælge, fortæller Signe Olsen.

Signes repertoire favner bredt; lige fra Rasmus Seebach og Kim Larsen, som de fleste både børn, forældre og bedsteforældre kender, til Guns N' Roses og Pink.

Hendes debutalbum består som nævnt primært af coversange, men hun har et album med sin egen musik i støbeskeen. Signes album "Jeg er der altid for dig" kan streames gratis på diverse streamingtjenester.