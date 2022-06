Verdenskendt rapper kommer til Aalborg

AALBORG:Du kan godt begynde at glæde dig, for det bliver en koncertoplevelse af de helt store, når verdensstjernen 50 Cent til august indtager Musikkens Plads og lader publikum skråle med på storhits som ”In Da Club” og ”Candy Shop”.

Curtis James Jackson, som af de fleste er kendt under kunstnernavnet 50 Cent, har gennem flere årtier domineret på den internationale musikscene, og i dag har den verdenskendte rapper solgt mere end 20 millioner album på verdensplan.

Den 21. august kommer han til Aalborg, når han indtager Musikkens Plads til en storslået udendørskoncert lige ned til Limfjorden. Det er første gang, at 50 Cent besøger Aalborg, og publikum kan således glæde sig til at skråle med på rapperens imponerende bagkatalog, der blandt andet tæller verdenshits som ”In Da Club”, ”Candyshop” og ”21 Questions”.

Hos Musikkens Hus glæder man sig over at kunne byde endnu en international verdensstjerne velkommen til Aalborg.

Lasse Rich Henningsen glæder sig til at byde velkommen til verdensstjernen - og til at koncerten for alvor bliver startskud til at benytte Musikkens Plads som Aalborgs nye venue for internationale kunstnere. Foto: Claus Søndberg

- Vi er glade for, at vi kan trække et så stort og internationalt navn til Aalborg, og der er således garanti for et brag af en koncert og en fantastisk stemning på havnefronten med udsigt ud over fjorden, lyder det fra Lasse Rich Henningsen, der er adm. direktør i Musikkens Hus.

- Koncerten markerer således for alvor startskuddet til benyttelsen af Musikkens Plads som Aalborgs nye venue for internationale kunstnere, og vi har svært ved at få armene ned over, at 50 Cent bliver den første i rækken af storslåede koncerter på havnefronten.

Tilbage i februar optrådte 50 Cent sammen med verdensstjernerne Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Mary J. Blige i pauseshowet til årets Super Bowl. Ud over musikken er 50 Cent også skuespiller, iværksætter og investor, og han er blandt andet kendt for sin serie af hovedtelefoner SMS samt energidrikken Street King.

Koncerten på Musikkens Plads finder som nævnt sted 21. august, billetter kan købes allerede nu på www.musikkenshus.dk.