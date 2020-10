Skælvende, dramatisk og poetisk - Vrå rammer balancen

Ændringen fra at udtrykke sig figurativt, altså i noget, der ligner det, det forestiller, til abstrakt, dvs. i former, objekter og farver, sker kort fortalt efter 1. verdenskrig, hvor krigens ondskab gør det umuligt at skildre mennesket eller verden som før. Der sker et skred.

I lang tid efter krigen har der nærmest kun været plads til det abstrakte, men i de senere år er der sket en udligning. Ja måske er det faktisk sådan i dag, at kunst igen overvejende er blevet figurativ.

I Vrå har man i en ny udstilling sat de to ”genrer” sammen i fire kunstneres værker, der alle befinder sig et sted mellem figuration og abstraktion. Og det er der kommet en lille, interessant og farverig udstilling ud af.

Holdet på fire kunstnere udgøres af Jordy Kerwick og Ces McCully - begge fra Australien - samt de hjemlige Erland Knudssøn Madsen og Henrik Godsk. Og de spiller godt sammen, både i deres farver og motiver - der er en fin balanceagt.

Netop søgningen efter balancen mellem det figurative og abstrakte er et kendemærke hos Ces McCully. Hendes arbejder er stille og dog effektfulde kompositioner, der rammer balancen, så man nærmest kan forestille sig, hvorledes balancen vil forsvinde og ende i kaos, om blot en lille prik flyttede sig. Det er dramatisk, som var det en mobile, der både er i ro og i uro.

Jordy Kerwicks værker er også dramatiske, om end de ofte er en klassisk stilleben og idylliske med bøger, blomster i vaser. Men ord skaber en uro midt i roen - han sætter det hele i spænd, og mange kræfter er på spil i en elegant lethed. En balance mellem huggende slanger og glubske tigre og smukke blomster. Det er hele livet skildret og afbalanceret i ét stilleben.

Henrik Godsk lægger nye spor i sin kunst på udstillingen. Hans velkendte portrætter er med, men i det store tredelte værk - ”At the Gate” - sker der noget. Hans geometriske linjer, der nærmest suger een ind i værket, er virker helt metafysiske. Man står ganske enkel foran en port og måske endda foran en indgang til noget helligt. Godsk gør her det helt abstrakte til en figur i 1:1 størrende i skælvende balance. Effekten er let, enkel og foruroligende.

Billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen viser to store værker i bemalet træ. De er store, men sommerfuglelette trods deres stenformer og farver. Tyngdelovens balance er ophævet. De bærer titlen ”Dvale”, og de store næsten fortidsagtige dyr ruger over en hemmelighed. Berører man dem, kan man frygte, at de mister støvet på vingerne og ikke længere kan flyve. Det er poetisk og udtryksfuld og skaber en andægtighed midt mellem de andre værkers objekter og farver.

Udstillingen har få værker, 21 i alt, men de er i store formater, og der er nok at gå ind i - denne balanceakt i Vrå.

”Figuration / Abstraktion”

Kunstbygningen i Vrå

Indtil 15. november