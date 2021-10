Skagens Kunstmuseer sætter publikumsrekord i Paris

PARIS:De har stået i kø fra morgen til aften denne sommer - franskmændene - for at se Krøyers stemningsfulde pasteller i Musée Marmottan Monet.

Faktisk har udstillingen "L’heure Bleue de Peder Severin Krøyer" – på dansk "Peder Severin Krøyers blå time" med over 109.600 gæster været så populær, at det er blevet en af de mest succesfulde udstillinger i Paris denne sommer trods besøgsbegrænsninger som følge af franske coronarestriktioner.

Den franske udgave af udstillingens katalog blev desuden udsolgt, og på Skagens Kunstmuseer er begejstringen stor.

- Vi er meget overvældede over udstillingens modtagelse. Rejser og international udveksling var supervigtigt for skagensmalerne, og det er det også for os. Samarbejdet med Musée Marmottan Monet har beriget og flyttet os på mange måder. Det er fantastisk at få franske øjne på Krøyer, og samarbejdet har kastet nyt lys over både vores forskning i hans arbejde og vores samling af hans værker, siger Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer.

Også på Musée Marmottan Monet er direktør Marianne Mathieu begejstret for at have præsenteret værkerne og for at fortsætte samarbejdet med museet i Skagen.

- Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med udstillingen Krøyer og Paris – franske forbindelser og nordiske toner, som vises i maj 2022 i Skagen, og som vil fokusere dybere på kunstnerens forhold til Frankrig, siger hun.

Udlån af værk, der aldrig lånes ud

Udstillingen i Paris rummede mere end 60 værker, som var lånt fra franske og øvrige internationale museer, herunder værker fra flere tyske museer og Museum of Fine Arts i Budapest, samt eksklusive lån fra prestigefulde private samlinger.

Fra Danmark var der udlån fra blandt andet Statens Museum for Kunst og Johannes Larsen Museet. Størstedelen af udstillingens værker kom imidlertid fra Skagens Kunstmuseer, som også helt exceptionelt havde udlånt ”Sommeraften på Skagen Sønderstrand” – et værk, som ellers aldrig lånes ud.

Selve udstillingens farver og opbygning var inspireret af Skagen, som den franske udstillingsarkitekt besøgte sidste sommer. De røde og gule vægfarver er hentet fra henholdsvis Anchers Hus og Skagens mange gule huse, mens den røde farve understøttede de familiære motiver, ofte med meget grønt. De gule farver på museets vægge var valgt for at fremhæve Krøyers mange blå toner.

Museumsgæster i "L'heure Bleue de Peder Severin Krøyer" på Musée Marmottan Monet, der rummer verdens største samling af Claude Monet malerier. Foto: Skagens Kunstmuseer

Enige glade anmeldere

Det var ikke blot de besøgende, der var glade og gav beskrivelser af udstillingen med ord som ”en glædelig opdagelse”, ”levende og pragtfuldt”, ”lysende”, ”drømmende” og ”meget europæisk”.

Helt ekstraordinært har alle franske anmeldere rost udstillingen. Avisen Le Monde kaldte Krøyer ”en af de største mestre i dansk maleri”, mens Le Figaro omtalte ham som ”mesterlig”. Kunstmagasinet Art Critique skrev: ”Det blå er satin. Det blå er genialt. Her er det accentueret med hvidt, dér med lilla, lejlighedsvist med grønt.” og kunstbloggen Arts and The City konstaterede i sin omtale af udstillingen at: ”Peder Severin Krøyer er livets maler.”

Udstillingen fik omkring 70 omtaler i franske og øvrige internationale medier.

Den er frugten af et treårigt forskningsbaseret samarbejde mellem Musée Marmottan Monet og Skagens Museum og ledes af den franske kunsthistoriker Dominique Lobstein og Mette Harbo Lehmann, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Skagens Kunstmuseer. Det samlede projekt er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.

Anden del af projektet kan opleves i Skagen i 2022, hvor Skagens Museum åbner udstillingen Krøyer og Paris – franske forbindelser og nordiske toner.