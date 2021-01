Skal der kunst på væggene? Her er fire bud i hver deres prisklasse

Kunstguide: Brænder de indefrosne feriepenge i lommerne, og overvejer du at købe kunst? Her er et kig ind i fire nordjyske gallerier - samt anbefalinger til, hvad du skal overveje undervejs. Grafik: Jette Klokkerholm. Værker (fra venstre) af Alina Maksimenko, Anders Børgesen og Johan Barrios.