Skal du udstille i påsken? Så kig her

I dagene omkring påske dukker der traditionelt 100-130 kunstudstillinger op i Nordjylland. Ikke blot er alle de traditionelle gallerier og kunstmuseer åbne (de fleste af dem), men masser af kunstnere og kunsthåndværkere holder også åbent hus i de dage. Og der dukker masser af gallerier op, som kun eksisterer i løbet af de få påskedage.

Vi laver - som sædvanlig - en ekstra sektion palmesøndag, hvor vi laver en oversigt over de mange udstillinger.

Har du en udstilling, du gerne vi have omtalt, skal du skrive til:

max.melgaard@nordjyske.dk

Og det skal du gøre senest fredag 27. marts klokken 12.

Du er velkommen til at vedhæfte maksimalt to billeder. Billederne skal være klare og tydelige. Vi vil helst have billeder af kunstværker - ikke af huse og lokaler eller personer. Gå især efter billeder med gode klare farver - de gør sig bedst til avistryk. Jo bedre billede - des større chance for, at det kommer med i oversigten

Du skal starte med at skrive galleriets navn, adresse, by og kommune.

Så skriver du hvem, der udstiller. Og til sidst hvilke dage, udstillingen er åben. Vi bringer ikke de daglige åbningstider. Skriv gerne kort, for der er ikke plads til ret mange linjer om hvert enkelt galleri, hvis vi skal have alle med.

Skulle du tillige have lyst til at indrykke en annonce i kunstavisen, skal du kontakte vores annonceafdeling.