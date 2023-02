Skal du være direktør? Nordjysk teater søger ny frontfigur

HJØRRING:Vendsyssel Teater er nu helt aktivt gået på jagt efter teatrets fremtidige direktør.

Tilbage i december 2022 meddelte den mangeårige direktør Lars Sennels, at han ønsker at stoppe med udgangen af 2023. Og nu har Vendsyssel Teater så offentliggjort et stillingsopslag med henblik på at finde en ny frontfigur.

I en pressemeddelelse siger bestyrelsesformand Henrik Jørgensen:

- Vi har siden meddelelsen om, at nuværende direktør, Lars Sennels, ikke forlænger sin kontrakt, oplevet stor interesse for den stilling, der nu er ledig. Det er en attraktiv stilling, og det siger sig selv, at der ikke findes mange som denne - så for den rette, er dette en unik mulighed.

Teatret meddeler i pressemeddelelsen, at "den nye direktør kan se frem til en arbejdsplads på en af Danmarks førende kulturinstitutioner i den mest avancerede og moderne teaterbygning i landet. Med rødderne godt plantet i Vendsyssel er der højt til loftet og masser af muligheder både i forhold til den kunstneriske vision og den organisatoriske udvikling, og samtidig fortsat påvirke kulturlivet ikke bare i Vendsyssel med i hele landet".

Teatret tæller cirka 20 medarbejdere - og dertil kommer en del freelance-tilknyttede ansatte, som der eksempelvis er under en produktion.

For Vendsyssel Teater er det væsentligt, at den nye direktør er kunstnerisk orienteret og gør sig synlig ikke bare i branchen og i den kulturpolitiske debat, men også i det lokale miljø.

- Det er ikke givet, at der findes mange kandidater med de rette kvalifikationer, der tilmed har stort kendskab til os vendelboere, men ambitionen om at søge indsigt og skabe en relation til vores nærområde er vigtig. Som direktør på Vendsyssel Teater besidder man en toppost i scenekunstbranchen, så det bliver naturligvis noget af en øvelse at udvælge den rigtige kandidat. Men vi skal også kun bruge én - og det er den bedste, siger Henrik Jørgensen videre.

Stillingsopslaget som ny direktør findes på Vendsyssel Teaters hjemmeside.