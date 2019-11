Skarp, stram og nytænkt krimiserie med hele stjerne-paraden af store danske skuespillere

Streaming serie: "Forhøret"

Nytænkt, anderledes, forfriskende.

Det er Viaplays nye krimiserie ”Forhøret”, der fra 15.november er tilgængelig som streaming med alle otte afsnit på en gang. Præcist som f.eks. storebror Netflix m.fl. gør det, når de sender afsnit i serier som ”House of Cards” og andre ud i bundter.

Lidt nyt er det, at seriens afsnit er korte. De varer knapt en halv time.

Lidt mere nyt er det, at alle seriens personer er spundet op omkring den absolutte hovedperson, kriminalbetjent Bjørn, spillet af Ulrich Thomsen, hvis datter myrdes, og præsenteres relateret til ham en efter en i hver sit afsnit.

Kriminalbetjent Bjørn sætter alt til side, både moral, etik, regler og jura i sin egen nådesløse jagt på sin datters morder.

En god måde at lære figurerne at kende på, når der er tale om en historie, der skal foldes ud i så korte afsnit som her.

Lars Mikkelsen er under pres fra politimand Bjørn. Foto: Henrik Ohsten

Bjørn finder frem til alle implicerede i datterens liv og tager dem efter tur i forhør, hvor spillet mellem dem og deres skjulte viden og sandhed og ham som en hævngerrig far uden meget viden om sin datter, bliver intense psykologiske danse des macabres. Modellen næsten kun to personer i hvert afsnit skaber en stærk og fængende dynamik i serien og tegner på en ny og anderledes måde den unge kvindes liv skrællet for andet end det absolut vigtigste.

Der er på alle niveauer skåret helt ind til benet, så tilbage kun er den rå materie, en krimiserie er lavet af.

Mest nyt er det, at der ikke er nogen af personerne, der er gode og onde. De er alle sammen nogle skiderikker på hver sin måde. De rummer ondt, selvoptagethed, løgnagtighed, svig, grådighed og skjulte dagsordener i alt, de gør.

Alle sammen lever de i og udfordrer grænselandet mellem skyld og ansvar.

Kriminalbetjent Børn kaldes akut til retsmedicinsk, hvor en retsmediciner, spillet af Lars Ranthe, er ved at undersøge liget af en ung pige, der er bragt ind via anonyme opkald.

Hun viser sig at være kriminalbetjentens datter, og alle hans mest primitive sanser og ønsker om hævn aktiveres.

Han kender i virkeligheden ikke sin voksne datter og for at afdække hendes sidste færden og liv i det hele taget, må han lag for lag dykke ned i hendes liv, der hverken er kønt eller værdigt men også nådesløst afslører ham som en elendig forælder.

Undervejs erfarer betjenten, at hans datter er lesbisk og gift med en kvinde, der måske eller måske ikke banker hende. Eller er det en anden kvinde på et bordel, der er jaloux på den dræbtes kone og derfor guider den dræbte dybere og dybere ind i mørket på den absolut mest betændte del af internettet.

Trine Dyrholm er en knækket mor til den dræbte.

Er efterforskerens chef, spillet af Søren Malling, evt. indblandet, vidste den dræbte piges mor, spillet af Trine Dyrholm, hvor depraveret datteren levede? Er en tilsyneladende succesrig kok og restaurantejer, spillet af Nikolaj Lie Kaas, med et tykt netværk i den kriminelle underverden, medskyldig i den unge kvindes død, ved han noget, han ikke siger til hendes far, som han en gang har foræret penge for at holde mund om forbrydelser. For pengene købte kriminalbetjenten en hest til sin datter, samtidigt med at han for altid solgte sin troværdighed.

Alle figurerne lyver og holder viden skjult. Alle figurerne har svigtet, forladt, forrådt og sladret om den nu dræbte pige, og den fond koges over de otte afsnit ind til en sauce så stærk og tyk, at den kan skæres ud i terninger - hvor går grænsen mellem skyld og ansvar?

Er man skyldig, når man har svigtet sit ansvar som forælder, som menneske? Er man skyldig, når man ignorerede, at et menneske var på vej i uføre, fordi passiviteten kunne give egen vinding? Har man som forældre pligt til at vide, hvad ens voksne afkom foretager sig og reagere, hvis de følger en skidt kurs?

Kan man købe sig til kærlighed?

Ulrich Thomsen er politimanden Bjørn, der ikke ejer etik. Foto: Henrik Ohsten

Der er rigtigt mange spørgsmål at stille sig selv, når serien er slut. Og slut på en for en skandinavisk krimi noget utraditionel måde.

Det er forfriskende, at alle personer er usympatiske, selvglade, selvmedlidende, klynkende, selvretfærdige, grådige, ignorante, uhæderlige og gennemført uærlige, så man ikke kan holde med nogen af dem og måske ikke en gang lide dem. End ikke ofret, den unge kvinde, der både har været en grådig kriminel og solgt sig selv for ussel mammon.

Seriens absolut svageste del er, at der tværes meget rundt i, at den dræbte unge kvinde gik så vidt, som hun gjorde, fordi hun manglede kærlighed, især fra sin far.

Ellers løfter stjerneparaden af danske stjerneskuespillere og den unge Alma Ekehed Thomsen, der spiller den dræbte unge kvinde, og som faktisk er Ulrich Thomsens datter også i virkeligheden, en lille historie om et drab, en del forvirring og forvikling og en masse løgn og bedrag op til at stå solidt og som et eksempel på, at man kan sno en krimiserie anderledes end vi er vant til og slippe godt fra det, selv om der er fart på i de meget korte afsnit.

Serien er instrueret af Christoffer Boe, der står bag f.eks. ”Kriger” og ”Journal 64”, og han har villet en nøgen og barberet serie, hvor kun forbrydelsen og forbryderne, der er stort set alle de implicerede, træder frem og udstilles.

Godt tænkt. Godt spillet. Godt gået.

”Forhøret”

Krimiserie i otte afsnit

Viaplay streaming november 2019

Instruktion Christoffer Boe

Frigives 15.november.