Skørping får nyt galleri: - Alt kommer til at handle om skoven

Den hedder Fraktal - Ventesal for samtidskunst, lyd og poesi. Lidt forvirrende for en ung mand, der kommer ind og spørger efter cigaretter, men fremover kan du opleve kunst, når du står af toget i Skørping. Byen midt i skoven, hvor mange søger til på grund af de kæmpe gamle skove.

Bag udstillingsstedet står Mette Lucca Jensen, Celina Bækgaard og Ida Zidore, der har arbejdet på det i knap et år og indtil videre har sikret midler fra Statens Kunstfond og Rebild Kommune.

To ud af de tre kræfter bag Fraktal, Mette Lucca Jensen (tv) og Celina Bækgaard. I baggrunden ses værker af bl.a. Silas Inoue og Studio ThinkingHand. Foto: Fraktal

- Vi vil give byen det sted, vi selv gerne vil se her. Et sted for udstillinger med professionelle kunstnere, hvor vi kan trække på hver vores kompetencer, siger Celina Bækgaard, der er kunsthistoriker og nyligt er flyttet tilbage til byen fra København

- Faktisk er det hele kommunen, der mangler et seriøst sted for samtidskunst, supplerer Mette Lucca Jensen, der har en baggrund som fotograf og kurator.

- Der er jo faktisk ret meget turisme i Rebild, så der burde være basis for flere kulturtilbud. Og for en anden framing af naturen end den, der tager afsæt i friluftsliv og Triatland (et brand som er en del af kommunens destinationsmarkedsføring, red.). Der er også en anden måde at fordybe sig i skoven på - gennem kunst, siger Mette Lucca Jensen, der har boet i Skørping i seks år og som så mange andre blev tiltrukket af naturen.

Men byen har et potentiale til at slå sig endnu mere op på kultur, mener hun, og udstillingerne vil blive flankeret af videnskabelige foredrag, workshops og poesi- og lydarrangementer.

Mere om holdet bag Celina Bækgaard er kunsthistoriker fra Københavns Universitet og har tidligere været tilknyttet Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Statens Museum for Kunst. Mette Lucca Jensen har en BA i fotografi og har efterfølgende læst Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Hun arbejder som fotograf, kurator og underviser. Ida Zidore er uddannet fra Biskops Arnös forfatterskole og har en MA i journalistik. Hun er redaktør for det svenske litterære projekt Since You Asked og underviser i skrivekunst. VIS MERE

Del af en tendens

Med Fraktal følger holdet bag en tendens til flere mindre - ofte kunstnerdrevne – udstillingssteder rundt i landet, der ser ud til også at tage til i Nordjylland - først med F.eks i Aalborg i 2019 og sidste år med Skal Contemporary i Skagen.

Allerede i september 2021 havde de performancegruppen Becoming Species med ude og lave en meditativ vandring i skoven. Her værk af Cecilie Mark: Natlig Verve, 2022. Foto: Fraktal

- I dette format kan man lave en anden type udstillinger end på de store museer, der typisk har protokoller at følge. Her er en frihed til at mikse større og mindre kendte kunstnere, og min egen oplevelse af de mindre steder er, at de ofte er ret nytænkende i forhold til rammer og formidling, siger Celina Bækgaard, der ikke fulgte med i kunstscenen i Nordjylland, før hun flyttede tilbage.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke kendte til andet end de store nordjyske museer og institutioner. Det er fedt at se, at kunstnere fra København, flytter herop - der sker virkelig noget her for tiden, siger hun.

Og interessant nok har et fokusområde på de mindre udstillingssteder, der skyder op som paddehatte i København, netop været natur - både i form af undersøgelser af materialer og processer og i økopolitiske værker.

- Det må bibringe noget yderligere til oplevelsen, når vi gør det her - tæt på den, siger Celina Bækgaard, der håber, at netop det stedsspecifikke vil gøre udstillingerne endnu mere interessante for lokale.

Helt ned i skovbunden

Stedets første udstilling bliver en gruppeudstilling, 'Mykologisk Salon', der dykker ned i svampenes verden og tager os med både langt ud i naturen og helt ind i livets mikrobestanddele med bidrag fra 11 kunstnere/kunstnerkollektiver. Nogle kunstnere samskaber med levende svampemycelium - andre undersøger svampenes usynlige netværk under jorden, og i et værk kan du høre svampe gro.

- Vi kommer til at udstille værker, der udfordrer nogles kunstforståelse. I lyset af det tror jeg, at rammen med skoven er en fordel. Det gør udstillingerne langt mere tilgængelige, fordi det er noget, alle har et forhold til her. Og måske kan det trække naturinteresserede til, der gerne vil have nye perspektiver på det, de kender så godt - toget standser lige ved døren, siger Mette Lucca Jensen, der ser stort potentiale i den naturlige gennemstrømning af folk, der sker, når folk skal til og fra togene.

- Det er sjovt allerede at opleve nysgerrigheden fra dem, der passerer. Nogen der ikke har bedt om kunst, men bliver fanget ind.

Udstillingen åbner 11. februar, der er fernisering kl. 17.

3 Fraktal bliver et sted, hvor kunstarterne går i forbindelse med hinanden, og det tværkunstneriske bliver et gennemgående afsæt. Der er også workshops for børn og samarbejder med skoleklasser på vej. Foto: Martin Damgaard