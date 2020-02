Skrammel og lopper bliver til teaterstykke: Det er en sand hjerteknuser

TEATER: ”Dit lort mit show”

Det er først i Jakob Hannibals afsluttende monolog i denne både enkle og dybt originale forestilling, at slægtskabet med amerikaneren Edgar Lee Masters klassiske værk ”Spoon River Anthology” åbenbarer sig. Kirken var propfuld til faderens begravelse. Til fasterens var der kun tre. Hvorfor bliver nogle liv så tyste, at de slet ikke kan høres? Masters opsøgte stemmerne på kirkegården i Spoon River.

Dødens nærvær sætter de livsberetninger i perspektiv som talrige aalborgensere har betroet forestillingens skuespillere i en række interviews på baggrund af annoncer i Den blå Avis.

”Tingene er vores ydre erindringer, følgesvende gennem livet”, som den nu afgående teaterdirektør Jakob Tekla Jørgensen formulerer det i det stemningsfulde og smukke program til forestillingen.

Lyt til tingenes tale

At han har formået at lytte til tingenes tale i sin tid som teatrets leder, har han demonstreret i et rigt varieret repertoire, for eksempel i den uforglemmelige Elvira Madigan-forestilling. For nu at nævne én.

Petrine Agger og Jakob Hannibal beretter om et ægteskab. En fortælling der munder ud i en vals. Foto: Louise Dybbro

Det er dog højst levende stemmer og ikke ligefrem gravrøster (som hos Masters), der melder sig på banen i kædedansen gennem forskellige livshistorier. En brudekjole hentes frem fra scenografiens papkasser. Petrine Agger sætter en øresnegl i og formidler uden mellemlægspapir en kvindes beretning om bryllup og ægteskab. Det er fuldstændig uimodståeligt, når Jakob Hannibal sætter grammofonen i gang og beretningen krones med en vals.

Veganer-rap

Jela Natius Abildgaard får en veritabel veganer-rap ud af kostsammensætning i Aalborg og nord for fjorden. Der er en verden til forskel på Karat i Aalborg og Merrild i Hirtshals. Humoren i dette nummer og de andre nåede igennem fra første til sidste række i salen på Gandrup Skole. Det er nemlig en del af forestillingens koncept, at den spilles rundt omkring i landsdelen på skoler og i forsamlingshuse. Det passer forunderligt godt sammen med stil og udtryk.

Teater Nordkraft rykker tæt på Nordjylland.

En sand hjerteknuser

Rørende er det, når en fodboldenke i dobbelt forstand (han faldt af cyklen med hjertestop) beretter om, at ægtefællen først deltog i kolonihavehusets forpligtelser, når ”kaffen var klar og græsset var grønt. Han har haft fodbold og dét var dét”. Hun rejser ham samtidig den elskeligste mindesten over deres kærlighed.

Stykket kan den kommende uge opleves på 1000Fryd, Trekanten, i Hammer Bakker og i Nørholm. Foto: Louise Dybbro

Vi når godt omkring i Nordjylland, lige til byen hvor køerne selv kan fortælle, hvor de kommer fra: Mou.

De tre skuespillere er alle fra teatrets ensemble, og de har i fællesskab skabt en sand hjerteknuser af en forestilling.

Teater Nordkraft: ”Dit lort mit show”

Efter idé af Petrine Agger.

Instruktørkonsulent: Minna Johannesson.

Scenografkonsulent: Claus Helbo.

Lysdesign: Anders Kjems.

Lyddesign: Niels Valentin.

Komponist: Sophie-Marie Jeppesen.

Teater Nordkraft på Gandrup Skole onsdag aften.

Forestillingen spiller i den kommende uge på 1000Fryd, Trekanten, Hammer Bakker kulturhus og Nørholm Forsamlingshus.