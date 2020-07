Skuespillere sendt til dialekt-coach: Skal lyde som unge fra Hirtshals

AALBORG:Der bliver arbejdet på at ramme tonen helt perfekt, når skuespiller Lærke Schjærff Engelbrecht øver sig til den kommende forestilling Polly og Stormen.

Lærke spiller nemlig hovedrollen; Polly fra Hirtshals, der lige er startet på gymnasiet i Hjørring – og hun taler nordjysk. Derfor er Lærke og de andre skuespillere sendt til dialekt-coach, der skal hjælpe dem med at ramme den nordjyske lyd.

- Det var sjovt og lidt grænseoverskridende for mig. Det at skulle kaste sig ud i at sige lyde på en anden dialekt, det kan være svært, fortæller Lærke, der selv er født og opvokset på Bornholm.

Arbejdet med dialekten er stadig i den tidlige fase, og skuespilleren har indtil videre haft en time sammen med dialekt-coachen samt en lydoptagelse, hun kan øve efter.

Polly og Stormen er en samarbejdsproduktion mellem Teater Nordkraft og Vendsyssel Teater. En skuespiller fra Vendsyssel Teater har derfor indtalt hele manuskriptet med den rette nordjyske Hirtshals-dialekt, som Lærke og de andre skuespillere kan øve med.

- Jeg har fået det for en uge siden, så jeg går og lytter til det, og jeg prøver at ramme de toner, som hun siger. Det er lidt af en udfordring.

Se videoen med Lærke Schjærff Engelbrecht, der øver sig på nordjysk herunder:

Et spørgsmål om repræsentation

Det er instruktør på forestillingen, Niels Erling, der har sendt Lærke og de andre skuespillere til dialekt-coach. Han fortæller, at dialekten skal være med til at give forestillingen autencitet.

En autencitet, der er særlig vigtig, når historien foregår i Hirtshals, Hjørring og Aalborg, og forestillingen blandt andet skal vises for skole- og gymnasieelever i netop Hjørring og Aalborg.

- Derfor synes jeg, det er vigtigt, når vi laver en fortælling om nogen, der er ligesom de unge nordjyder, at skuespillerne selvfølgelig også skal kunne tale ligesom dem. Det er et helt simpelt spørgsmål om repræsentation. Det at kunne gå i teatret og møde sig selv, fortæller han.

Niels Erling er selv fra Københavnsområdet, og det er første gang, han sender skuespillere til dialekt-coach. Noget, der ifølge instruktøren sker oftere og oftere.

- Hvis man vil gøre det, skal man gøre det ordentligt, fastslår han og fortsætter:

- Vi kan ikke sjusse os frem til, hvad nordjysk er, og det skal vi heller ikke. Det er fuldstændig ligesom, hvis vi skulle lære at spille violin, så ville vi også gå til en lærer, der kan fortælle os, hvordan man gør det ordentligt.

Ambitionen er at ramme Hirtshals-dialekten, som den rent faktisk bliver talt af unge vendelboer i dag. Men det er ikke let at ændre sit sprog, og selvom ambitionsniveauet er højt, så forventer hovedrolleindehaveren ikke, at de kommer til at ramme dialekten én til én.

- Jeg er meget spændt på at spille på nordjysk foran et lokalt publikum, for selvfølgelig vil de kunne høre små finesser, hvor jeg ikke rammer helt rigtigt. Men jeg tror egentlig ikke, det er pointen, at vi skal ramme helt præcist. Det at vi gør et ærligt forsøg og kaster os ud i det og prøver at møde publikum på deres hjemmebane, tror og håber jeg, bliver værdsat, fortæller Lærke Engelbrecht.

Instruktør Niels Erling tror heller ikke på en fremføring på fejlfrit nordjysk.

- Vores skuespillere er ikke perfekte, de kan ikke nå at lære nordjysk, så det lyder fuldstændig fejlfrit. Jeg håber, man ser nogle skuespillere, der virkelig gør sig umage og gør alt, hvad de kan for at kropsliggøre den nordjyske ånd.

Lærke Schjærff Engelbrecht spiller hovedrollen Polly i den kommende forestilling Polly og Stormen, der er baseret på en ungdomsbog. Foto: Thomas Lee Christensen

Ungdomshistorie om at fucke op

Forestillingen Polly og Stormen er baseret på ungdomsbogen ”Tag gaden tilbage”, som er skrevet af Sanne Munk Jensen og Sarah Engell.

Historien handler om Polly fra Hirtshals, der lige er startet på gymnasiet i Hjørring, og som drømmer om et liv væk fra Hirtshals og ’fisken’.

Efter en fest, der tager overhånd, står Polly i en svær situation, når fortællingen med temaer som cyber-mobning, identitet og venskab folder sig ud.

For instruktøren handler forestillingen om retten til at fucke op.

- Polly kommer i alle mulige problemer, på grund af de ting hun gør. Men hun står alligevel fast på retten til at gøre, som hun vil med sit liv. Det synes jeg, er en rigtig vigtig fortælling, understreger Niels Erling.

- Min agenda med forestillingen er at fortælle den ældgamle morale; at man skal turde stå ved den, man er.

Polly og Stormen har premiere til september på Teater Nordkraft og fremføres derefter på Vendsyssel Teater til oktober.