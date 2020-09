Skuespillerne trænet i nordjysk dialekt: "Polly og stormen" skildrer et ungt menneskes udvikling i en senmoderne rodebutik

Niels Erling: ”Polly og stormen”

I lanceringen af denne store samproduktion mellem Teater Nordkraft og Vendsyssel Teater lægges der med rette vægt på tilknytningen til Nordjylland og ikke mindst Hirtshals, hvor historien har sit udgangspunkt. Selv om man har brugt ressourcer på at træne skuespillerne i nordjysk dialekt, oser forestillingen ikke ligefrem af lokalkolorit. Fisk, mågeskrig og pomfritter på havnen oplever vi dog, ligesom et par scener fra ”fisken”, hvor unge og ældre tjener til deres udkomme. Måske havde der været større gevinst i at gå ”Matador”-vejen og udarbejde de lokale karakterer med flere nuancer og humoristiske pointeringer?

Foto: Martin Høyer

Men ”Polly og stormen” satser mere på universelle problemstillinger i et ungt menneskes udvikling midt i den senmoderne rodebutik, vi alle deler. Det gør den med stort talent og energi, men også med en kende råbende monotoni, der i længden – og forestillingen er lang – virker udmattende.

Det ubestridte midtpunkt er Polly, der spilles med stor sødme og renfærdighed af Lærke Schjærff Engelbrecht, som uafbrudt er på scenen fra handlingen tager fart og til den forsonende og milde slutning oven på både voldsomme og til sidst livsfarlige udfordringer. At skulle se hende gå til bunds, ville have været ubærligt. Når det går løs med de dramatiske højdepunkter, vil der blive stille på bænkene til skoleforestillingerne. Ingen tvivl om det.

Ensemblet, der bl.a. tæller Trine Pallesen, gør det alle fortræffeligt og formår at udnytte den enkle scenografi, så et stort persongalleri tager skikkelse for os. Pollys familiebaggrund repræsenteres fornemt. Bedstemoderen er ikke tilhænger af, at hun vil i gymnasiet. Hvad skal det gøre godt for? Måske for andre, men ikke for dig!

Polly knytter sig til en klike, som hjælper hendes frigørelse på vej. Så går turen til Jomfru Ane Gades diskoteker, der skildres med larmende forudsigelighed, men i al festalarmen indfinder de afgørende begivenheder sig, der peger ind i de dybereliggende lag i Pollys udvikling. I en betagende, poetisk scene indvies hun til kærligheden og straks i flere skikkelser. Af væsen er hun hengiven, måske ligefrem uskyldig, men snart havner hun i de sociale mediers gabestok med kompromitterende fotos. ”Fucking luder”! Eller som man siger i miljøets autoværksted-miljø: ”En ny bil kan ende med at blive en spand”.

Foto: Martin Høyer

Først en afdækning af hendes personlige forudsætninger med fokus på moderens tidlige død, bringer hende og hendes omgivelser til afklaring. Undervejs kommer vi også en tur med færgen til Norge!

Ensemblets fem skuespillere dækker hele persongalleriet, og den drevne instruktør lader forskellige skuespillere klare samme roller af begge køn. Dette ”polyfone blæsevejr”, som han selv benævner det, fungerer ofte storartet, men skaber alligevel uklarheder i det dramatiske forløb, så der stedvis opstår mangel på fokus og fremdrift.

Foto: Martin Høyer

På trods af nævnte forbehold er ”Polly og stormen” grundlæggende en fortælling om mennesker i et miljø. Ikke pædagogisk tilrettelagte fremstillinger af aktuelle konflikter og problemstillinger. ”Dit rygte kører hurtigere end dig”, håner veninderne, der også har medvirket til Facebook-stormen.

Men til syvende og sidst er Polly den dejligste knallert på havnen.