Skulpturen skulle ned: Men nu kan Mary stadig spejde ud over havet

AGGER:- Kystdirektoratet har fået en over nakken. Og det er jeg godt tilfreds med...

Hans E. Nørgaard, formand for Agger-Krik fiskeriforening, er en glad mand, efter at Natur- og Fødevareklagenævnet har omstødt Kystdirektorates afgørelse om "Mary", fiskerkonen, der - i skikkelse af en granitskulptur - siden 2014 har skuet ud over havet oven for stranden ved Agger.

Ifølge Kystdirektoratet skulle skulpturen fjernes, fordi den står på den forkerte side af den såkaldte klitbeskyttelseslinje, 300 meter fra kysten.

Men nu har Natur- og Fødevareklagenævnet besluttet, at der i dette tilfælde godt kan udstedes en "lovliggørende dispensation" fra kystbeskyttelsesloven.

"Mary", der ejes af Agger-Krik Fiskeriforening, er lavet af Jens Erik Kjeldsen, billedhugger, hvis familie gennem generationer har haft sommerhus i Agger.

Skulpturen skildrer en fiskerkones ængstelige spejden efter sin mand, når havet viser tænder: Kommer han sikkert i land? Også fiskerkonens dreng og hund indgår i værket.

"Mary" fik plads på den platform, som blev etableret for enden af en ny handicapsti i Agger. Hurtigt blev skulpturen et lokalt samlingspunkt, blandt andet i forbindelse med de fællessangsarrangementer, som holdes hver søndag i sommerperioden.

Nu på søndag er der også kaldt til samling ved "Mary", når lokale erhvervsdrivende sammen med beboerforeningen og Agger-Krik Fiskeriforening fejrer Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelse med gløgg og æbleskiver.

- Det er værd at fejre, at vi får lov til at beholde den figur, som kan samle hele byen, siger Hans E. Nørgaard.

Han ville også meget gerne have inviteret Jens Erik Kjeldsen til søndagens fejring. Men kunstneren er lovligt undskyldt, for ifølge Hans E. Nørgaard befinder han sig alene i en sejlbåd med kurs mod Påskeøen i det sydlige Stillehav. En ø, der jo er kendt for sine meget store stenskulpturer.