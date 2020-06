Søs Egelind bliver bare bedre og bedre i "Rita"

TV-DRAMA - “Rita” - 5. sæson, 5. afsnit

I afsnit 5 kommer vi sørme vidt omkring. Og de mange parallelle handlinger snubler næsten over hinanden, så meget skal der nås at blive fortalt.

De er såmænd fine nok hver for sig, de små del-historier, men de efterlader en fornemmelse af, at helheden mangler. Som om dette afsnit er en novellesamling af små Rita-relaterede fortællinger. Men hver især peger historierne fremad, så det fungere faktisk. Det bliver bare lidt … hmm … rodet.

Der blev oven i købet plads til en “Rita”-specialitet: et Ugens-Skoleproblem-Med-For-Let-Løsning. Og denne gang var ingen undtagelse.

Problemet med 12-tals-elever er reelt, aktuelt og væsentligt. Både det aspekt, at nogle elever føler sig presset til altid at skulle have 12-taller som led i en desperat jagt på selvværd. Og det andet aspekt: at der er nogle elever, der er dygtige og bare synes, det er sjov at lære og få høje karakterer - men som er virkeligt trætte af at skulle tvinges ind i en offerrolle og slås i hartkorn med de førstnævnte.

Konsulent-faren har et utvivlsomt ægte ønske om at hjælpe de førstnævnte. Så meget, at han overser, at hans egen datter er en af dem, der bare er dygtig, og synes, det er sjovt.

Hjørdis får forklaret det til faren på et minuts tid. Så indser han sin fejl, og så er den potte ude.

Jeppe får en vigtig lektion i, at nogle gange - hvis pengene er gode nok - kan man bøje sin personlighed rigtig meget og gå på kompromis med det meste. Personligt bliver jeg hurtig træt af at grine af, at Jeppe, der foretrækker renlighed og pænt tøj, tvinges ud i mudder og kostald. Men heldigvis domineres serien ikke af den slags humor.

Lisbet Dahls gæsteoptræden er sjov. Hun er professionel og dygtig - og udfylder fint den lille rekvisitrolle som Ole Landmands mormor. Man kunne synes, at det virker lidt overdimensioneret at bruge så stor en kapacitet i så lille en rolle. Men det fungerer.

Oles skabsproblemer med sin seksualitet er gennemsyret af klicheer. Og det står ret tydeligt, at vi ikke forventes at investere mange følelser i Ole - uanset om han og Jeppe bliver og forbliver kærester. Men det er ikke Ari Alexanders skyld. Han leverer en både sympatisk og troværdig præstation.

Trekantsdramaet mellem Pil (Marie Tourell Søderberg), Uffe (Kristoffer Fabricius) og Hjørdis tog pludselig en dramatisk drejning. Foto: Per Arnesen/TV 2

Hjørdis-Uffe-Pil-trekanten tog en noget mere dramatisk drejning, end jeg havde forventet.

Men dels vil jeg hævde, at Hjørdis’ reaktion ikke udelukkende er en reaktion på Uffes indrømmelser. Det er snarere den lille tue, der vælter det store læs af opgaver og ensomhed, Hjørdis har samlet sammen, siden hun sagde ja til at være chef for både Rita og lilleskolen.

Dels ville det undre mig særdeles meget, hvis ikke Uffe og Hjørdis finder sammen igen i idel lykke og elversnak.

Den meste dominerende af de små historier er Rita og Gerd og deres selvretfærdige tomands-patrulje, der fornemmer, at noget er galt hjemme hos aftenskoleeleven Birgit. Så med hjerterne på rette sted, hovederne under armene og bevæbnet med en drabelig dolk kaster de sig ud i en gang selvtægt.

Naturligvis var problemet hjemme hos Birgit (Birgitte Prins, midterst) ikke, som Rita og Gerd havde deduceret sig frem til. Foto: Per Arnesen/TV 2

I parentes bemærket var Jesper Lohmann et virkelig godt valg til at spille den mistænkelige ægtemand. Han rummer lige præcis det gran af farlighed under det sympatiske ydre, der gør, at vi hopper med på præmissen, indtil den sande undertrykker bliver afsløret.

For naturligvis var virkeligheden ikke helt, som de to detektiv-damer havde deduceret sig frem til. Men vi fornemmer, at den tyranniserende søn er blevet sat på plads, og at damerne ikke har de ringeste moralske skrupler, mens de efterfølgende tyller vodka ved søbredden.

Men de er også grundlæggende sjove og spændende sammen, og jo mere vi ser til hende, jo mere virker Søs Egelind som det helt rigtige valg til Ritas kompagnon og våbenbroder her, hvor der kun er tre afsnit tilbage, før vi må sige endegyldigt farvel til “Rita”.