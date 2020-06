Søs Egelind er perfekt match i "Rita"

TV-DRAMA - “Rita” - 5. sæson, 4. afsnit

Nogle gange, når en meget kendt skuespiller introduceres i en tv-serie, der har kørt i mange år, kan det virke kantet eller skævt. Som om begge parter lige skal vænne sig til den nye kobling.

Andre gange virker det som den naturligste ting i verden, og man kan undre sig over, hvorfor egentlig ikke lige præcis den skuespiller var kommet med i lige præcis den serie tidligere.

Et sådant perfekt match var det, da Rasmus Botoft blev introduceret som Den Falske Ramsing i “Badehotellet” tidligere i år. Og sådan er det med Søs Egelind i “Rita”.

Gerd-med-d må lære engelsk for at kunne fortsætte på dagpenge for at kunne fortsætte med at male for ikke at visne og dø. Logikken er … øhm … næsten klar. Foto: Per Arnesen/TV 2

Jo, vel er Gerd-med-d en anelse hektisk og overgearet, når hun lusker sig ind i elevernes engelsktimer og overskrider enhver grænse, mens hun mosler sig ind i Ritas intimsfære. Men rollen passer perfekt ind i seriens univers.

Og så har hun en vigtig spejlings-funktion, når Rita på et tidspunkt - inden serien slutter for alvor om yderligere fire afsnit - skal finde ud af, hvad hun vil med resten af sit liv. For Gerd-med-d er et absolut plausibelt bud på, hvordan Ritas liv kunne se ud 15 år ude i fremtiden - også selvom Rita ikke helt er nået til den erkendelse endnu.

Afsnittet var heldigvis uden Ugens Skoleproblem Med For Let Løsning. Og selvom både Ritas aftenskole-tjans for at skaffe penge til nyt badeværelse og Jeppes dating begge endte med at være ret nemme løsninger, virkede de trods alt fortjente. Noget rollerne hver især skulle kæmpe lidt for.

Apropos aftenskolen, så var det altså en forspildt mulighed til spænding.

Det ville have fungeret forrygende, hvis vi ikke på forhånd havde fået forklaringen på, hvor Rita var henne om aftenen. Hvis vi i stedet kunne have beholdt Hjørdis’ synsvinkel og gættet med på, om Rita virkelig var begyndt at sælge sin krop for at skaffe penge til skolens drift.

Som det blev, blev vi frataget den spænding, og Hjørdis kom til at fremstå klassisk fjollet, fordi hun troede det.

Der er noget meget genkendeligt over Gerd-med-d’s græseoverskridende trængen sig på for at opnå, det hun vil. Foto: Per Arnesen/TV 2

Og apropos forspildte muligheder, så ærgrer det mig, at det potentielle trekantsdrama mellem Hjørdis, Uffe og Pil bliver fuldstændig afmonteret på forhånd. Romancen mellem Uffe og Pil bliver vedholdende fremstillet som latterlig. Som to ultranørdede naturtosser, der måske har en eller anden børnehave-forelskelse, men som vi i hvert fald ikke behøver tage alvorlig.

Det er synd. For hvis det bare fremstod en lille smule mere, som om rollerne faktisk have noget alvorligt på spil, ville vi engagere os så meget mere i det. Og det ville klæde serien, der mange gange har vist os, at den kan og er meget mere end letbenet komedie.

Rasmus’ samspil med Jeppe virker fortsat mere og mere sympatisk. Carsten Bjørnlunds rolige udvikling er flot skrevet og elegant formidlet. Fra klynkende, nedbrudt og kasseret vordende far til afbalanceret, myndig måske/måske ikke papfar, handyman og kæreste - i Ritas skovmandsskjorter og i harmoni med sig selv.

En anden rolle, der også vinder ved at blive behandlet som et helt, nuanceret menneske frem for en papfigur er Hjørdis. Lise Baastrup bliver bare bedre og bedre - og meget mere vedkommende end bare sjov. Særligt i de to klip, hvor hun først sidder overfor Rita og ærligt, klart og umisforståeligt melder ud, at hun har brug for, at Rita er til stede - og derefter hvor hun sidder ved spisebordet over for en skamfuld Uffe.

Se, den Hjørdis ville vi godt have mødt noget før. For hun er meget mere interessant end fjolle-Hjørdis, der render rundt i rollespils-kostumer og taler elvisk.

Alt i alt var det et af de bedre “Rita”-afsnit. Og jeg håber, det niveau holdes, når vi nu kun har fire afsnit tilbage.