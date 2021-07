Sommeren fyldes med gratis koncerter i hele Nordjylland: Se programmet her

NORDJYLLAND:Det nordjyske sommerland bliver spækket med livemusik.

Frem til midten af september vil man - rundtomkring i hele Nordjylland - kunne opleve koncerter med vidt forskellige navne fra regionens vækstlag. Blandt andre den nykårede Band Battle-vinder, Vingard, og singer-songwriteren Thomas Blum.

Musikken foregår i alle dele af Nordjylland - fra Skagen til Mariager til Thisted - og alle arrangementerne er gratis.

Band Battle-vinderen Vingard - med 24-årige Tine Vingaard i spidsen - bliver en del af Sommertid i Nordjylland. Foto: Martél Andersen

Singer-songwriteren Thomas Blum er også på programmet. Pressefoto

Koncertrækken har navnet Sommertid i Nordjylland, og der er flere formål bag, forklarer Søren Kristensen, der står i spidsen for KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg), som leder projektet.

- Det handler om at få noget musik ud i sommerlandet - ud til borgerne og turisterne. Derudover er det vigtigt at støtte vækstlaget og promovere de unge talenter, som har haft hårde kår i lang tid på grund af coronarestriktionerne. Og så handler det også om at eksperimentere med nye platforme til musikken, siger Søren Kristensen med henvisning til blandt andet koncertlokationerne, som har vidt forskellig karakter.

Søren Kristensen står i spidsen for KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg), som leder projektet Sommertid i Nordjylland. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Båd- og ladvognskoncerter

Nogle af arrangementerne foregår på gader og torve, hvor det er musikerne, der kommer ud til publikum - og ikke omvendt. Derudover er der ladvognskoncerter, hvor scenen hurtigt kan pakkes sammen, hvilket gør det nemt for musikerne at komme rundt - og for de lokale byer at arrangere.

Og endelig er der en række koncerter, som vil foregå på en båd, der lægger til kaj i Aalborg.

- Vi vil gerne arbejde med nye formater. De traditionelle formater har været udfordret under coronapandemien, så man bliver nødt til at tænke i nye baner, siger Søren Kristensen og fortsætter:

- Derudover er det bare givtigt for musikerne at komme ud at møde et nyt publikum - i byer, som måske ikke er vant til at have koncerter. Og så kan man jo håbe, at nogle blandt publikum hænger ved. Forhåbentlig er der nogle af dem, der køber billet om et halvt år, når de her artister tager på turné.

Sommertid i Nordjylland begyndte allerede i uge 28, men der er stadig en lang række koncerter i vente. Det resterende program kan du se her:

Program: Sommertid i Nordjylland 25. juli: Hou, Salvador Olmos 27. juli: Hals Havn, Souvenirs 28. juli: Thy Cable Park, Quarantine Beats 28. juli: Nykøbing Mors, Erik Michaelsen 28. juli: Skagen, Thomas Blum 28. juli: Sæby, Thomas Blum 29. juli: Hanstholm, Vingard 29. juli: Thisted By, Vingard 29. juli: Aabybro, Vingard 29. juli: Nibe, Thomas Blum m.fl. 30. juli: Hjørring, Amalie Thørholm 30. juli: Tversted, Amalie Thørholm 30. juli: Aalborg, Thomas Blum m.fl. 30. juli: Aalborg, Thomas Blum m.fl. 31. juli: Hals, Thomas Blum m.fl. 31. juli: Hou, Thomas Blum m.fl. 3. august: Brønderslev, Vilma 3. august: Brønderslev, Daniel Jul 3. august: Asaa Havn, Rikke Thomsen 3. august: Hals Havn, Katrine Schmidt 3. august: Gjøl, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 3. august: Attrup, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 4. august: Nykøbing Mors, Vingard 4. august: Løgstør, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 5. august: Mariager, The Courettes 5. august: Mariager, Vingard 5. august: Frederikshavn, Rikke Thomsen 5. august: Hjørring, Én Mand Stærk 5. august: Tversted, Én Mand Stærk 5. august: Hvalpsund, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 6. august: Ørebro, Daniel Jul 6. august: Arentsminde, Daniel Jul 6. august: Ejerslev Havn, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 6. august: Morsø Sejlklub og Marina, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 7. august: Brovst, Rikke Thomsen 7. august: Skagen, Vilma 7. august: Sæby, Vilma 7. august: Doverodde Købmandsgaard, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 7. august: Vilsund, Thomas Blum, Christine Bruun, Enilora 9. august: Vegger, Vingard 9. august: Gedsted, Vingard 9. august: Valsted, Sigurvin Sigurdsson 9. august: Hammer Bakker, Sigurvin Sigurdsson 14. august: Aalborg SØ, Thomas Blum 15. august: Kongerslev, Daniel Jul 19. august: Kvarterets Hus, Pachamama 19. august: Skagen, Salvador Olmos 21. august: Rebildporten, Én Mand Stærk 21. august: Hou, Katrine Schmidt 27. august: Støvring, Souvenirs 29. august: Rebildporten, Vingard 11. september: Hammer Bakker, Vingard På www.korma.dk kan du se spilletidspunkter for de enkelte dage. VIS MERE

Koncerterne er støttet med midler fra KulturKANten. De koncerter, der finder sted i Aalborg, er desuden støttet af Aalborg Kommune.