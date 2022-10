Spionchefen går til modangreb

BOGANMELDELSE:Bogen er allerede revet væk: "Spionchefen - erindringer fra celle 18".

Et spektakulært indspark i en af nyere tids største skandalesager om danske efterretningstjenester.

En bog fra en af hovedpersonerne - Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste/FE. Han sad varetægtsfængslet i celle 18 i arresten i Hillerød i 71 dage, først sigtet og nu tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysninger. Statshemmeligheder.

Punkt et: Bogen er et partsindlæg i en stort set mørkelagt sag, der kan ende med flere års fængsel til den tidligere FE-chef.

Det er Lars Findsens version af sagen.

Punkt to: Det er foruroligende læsning på mange planer. Ikke mindst antydningen af, at stærke kræfter i ministerier og den politiske top tilsyneladende har ønsket at fælde Findsen for noget, der - ifølge ham selv - ikke er grundlag for.

Lars Findsen nægter sig skyldig og kalder sagen "vanvittig".

Punkt tre: Virkeligheden overgår fantasien. Paranoide thrillerfilm om statslig overvågning ser ud til at være tættere på virkeligheden, end vi ønsker at tro.

Lars Findsens beskrivelse af PET's langvarige, totale overvågning og nidkære ransagninger - også af kærestens hjem - giver kuldegysende mindelser om noget fra DDR-tidens Stasi.

Punkt fire: Uanset udfaldet af sagen mod Lars Findsen, er det svært at forestille sig, at skandalen ikke har skadet Danmarks forhold til efterretningstjenester i lande, vi er allieret med. Kan det medføre, at danske efterretningstjenester - PET og FE - ikke får samme adgang til vigtige oplysninger som hidtil, for eksempel om mulig terror?

"Min historie er bare en del af et samlet forløb, der startede for mange år siden og er til stor skade for FE", skriver Lars Findsen i bogen, som er blevet til i samarbejde med journalist Mette Mayli Albæk fra Jyllands-Posten.

Bogen kan ses som den tidligere spionchefs modangreb på mægtige kræfter og magtfulde personer, der angiveligt ønsker at sende ham bag tremmer for en forbrydelse, han nægter at have begået.

Man må håbe, at retssystemet og kompetente dommere træffer den rette afgørelse, hvad den så end er.

Det kan ikke udelukkes, at Lars Findsen ender med at bliver frifundet.

Statens sikkerhed vejer tungt, og vi får næppe nogensinde at vide, hvad det er for statshemmeligheder, Lars Findsen anklages for at have lækket.

Efterretningstjenesters arbejde er i sagens natur hemmeligt i vidt omfang. Ellers kunne de jo ikke arbejde.

Samtidig skal samfundet - Folketinget - kunne føre en vis kontrol med, hvad efterretningstjenester foretager sig, så de ikke ender som en stat i staten.

Det er midt i dette spændingsfelt, FE-skandalen er eksploderet og fortsat vil skabe efterdønninger.

Lars Findsens bog gør ikke rystelserne mindre.

Læs den, hvis du vil have et lille kig ind i en hemmelig verden, ikke mange kender i detaljer.

Alene beskrivelsen af den massive overvågning af Lars Findsen og hans familie er hårrejsende og skræmmende.

Og ildevarslende.