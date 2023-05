REBILD: Udenfor er der stadig lunt, majsolen, der endelig viser lidt muskler, farver granerne i Rebild Bakker i horisonten gyldne, og i den lille kiosk uden for kalkminen bliver sommeraftenen forlænget med kølig hvidvin og Thy øl.

Indenfor i minen er der køligt, de fornuftige har taget tæppe med. I et hulrum mellem to vægge og glatte gipsmennesker til hest, har en kunstner, en biolog og duoen Cort Lunde taget plads.

Flora Electronica - Botanisk Koncert hedder koncerten, hvor den nordjyske duo Cort Lunde sætter musik til Flora Danica - det store billedværk påbegyndt i 1761 efter initiativ fra Frederik d. 5.

Der var fyldt godt op fredag 12. maj. Husk tæppe! Foto: Torben Hansen

Efter korte introduktioner fra biolog Lise Frederiksen dykker musikerne Erik Lunde Michaelsen og Thomas Cortes Thorup ned i den danske fauna.

Knudet pileurt er gennem historien blevet betragtet som ukrudt, og det har de taget afsæt i i kompositionen, hvor de dyrker det, man plejer at sortere fra - som at trække vejret lidt for hårdt i trompeten.

Gul sennep stammer oprindelig fra middelhavsområdet, og derfor er der noter af flamingo i musikken, og i fortolkningen af sne-ranunkel leges der med dæmpet lyd, rumklang og optagelser af norsk harpe for at indfange stedet, hvor planten vokser bedst - Norge var engang en del af det danske rige.

Trompetist Erik Lunde Michaelsen og bassist Thomas Corte Thorup udgav i slutningen af april albummet “Flora Electronica”, som Nordjyskes anmelder gav ros med på vejen, Foto: Torben Hansen

Det er en smule nørdet - vidste du, at man kan se på orkidéer, om de er jomfru? Men folk er med. Lytter opmærksomt, og mange har lukkede øjne og bevæger sig stille til beatet. I en favn hviler et barn og lader øjnene følge kunstner Inge Tranters projekter af illustrationer over planterne på de rå vægge.

Kommende koncerter i minen 27. maj kl. 20: Visuel underjordisk koncert med Ester + band + visuel kunstner Alberts Spork

kl. 20: Visuel underjordisk koncert med Ester + band + visuel kunstner Alberts Spork 9. juni kl. 20: Karen Cecilie Cæsar

kl. 20: Karen Cecilie Cæsar 27. juli kl. 18:30: "Dine in the mine" inkl. minikoncert med Anne Bonde

kl. 18:30: "Dine in the mine" inkl. minikoncert med Anne Bonde 10. september kl. ?: Koncert med Frederikshavn Mandskor

kl. ?: Koncert med Frederikshavn Mandskor 30. september kl. 14: Koncert med Tågelundkoret

kl. 14: Koncert med Tågelundkoret 22. oktober kl. ?: Mimeteater med Dunkelfolket

kl. ?: Mimeteater med Dunkelfolket 10. december kl. 13 og 14:30: Luciaoptog med Klarup Skoles Kor VIS MERE

Minen åbner sanserne

Indtil nu er langt de fleste, der har besøgt Thingbæk Kalkminer, kommet for at opleve det underjordiske skulpturmuseum. Men i den seneste tid er et nyt publikum vokset frem.

De kommer for at deltage i debataftener, foredrag og middage mellem de rå vægge oplyst af levende lys. Og så er der koncerterne, der fremover kommer til at stige i antal, for interessen fra både publikum og musikere er stor.

Faktisk er henvendelserne fra udøvende musikere accelereret, lyder det fra Anette Bruun Hansen, museumsformidler ved Rebildcentret, der fortæller, at medarbejderne på centret som regel takker ja, hvis budgettet for en koncert ser realistisk ud.

Foto: Torben Hansen

- Det er sjovt at være med til at udvikle stedet, vi er ikke flere medarbejdere, end at vi alle kan sætte vores præg, siger Anette Bruun Hansen, der ser et stort potentiale.

- Rebildcentret er allerede blevet et slags kulturhus, og det vil vi gerne videreudvikle. Vi har nogle fantastiske frivillige og samarbejdspartnere, som hjælper os med at gennemføre alle de skøre idéer. Når vi arrangerer en koncert, er det ikke for at tjene fedt, for det gør vi ikke, men fordi det er spændende, og fordi vi vil bidrage til kulturlivet i området, siger hun .

Og netop kalkminens særegne rammer giver noget til oplevelsen, påpeger hun.

- At gå ind under jorden er som at gå ind i en anden verden - væk fra hverdagen. Her lugter anderledes og det føles anderledes - det hele lukker op for sanserne og gør os parate til at opleve.

Kun minens omkring 450 flagermus, som overvintrer i minerne, sætter begrænsninger op.

- Der er færre aktiviteter i deres dvaleperiode, men ellers er minerne robuste. De kan ikke slides op.

Om 14 dage kan du igen opleve en temakoncert i kalkminerne.

Se flere billeder fra Flora Electronica