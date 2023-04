Stegte ål og Porse Guld: Derfor elsker kendt komiker Nordjylland

THY-MORS:Blandt de tydeligste minder fra barndommen har Tjelle Vejrup et klart billede i sin bevidsthed af Feggesund Færgekro.

Kroen, der ligger i ensom majestæt på Mors' nordligste spids, lige ud til færgelejet, er især kendt for sine stegte ål, som kan indtages ad libitum mod betaling af en ganske beskeden kuvertpris.

- Det er nok den restaurant, som jeg har spist mest på i mit liv. Vi fik selvfølgelig ål, og så kan jeg huske, at der stod en kæmpe Madam Blå-kaffekande ovre i hjørnet og boblede, fortæller den østjyske komiker, der tilbragte mange af barndommens ferier på Limfjordsøen.

Tjelle Vejrups bedsteforældre boede i den lille by Sejerslev. Selvom de i dag er døde og borte, har øen stadig en særlig plads i hans hjerte.

- Og så er jeg jo nærmest vokset op med en Porse Guld i hånden, siger han, der også husker ture til Nykøbing og udflugter til Fårup Sommerland og Vesterhavet.

3. maj vender Tjelle Vejrup tilbage til det nordvestjyske, når han skyder sin danmarksturné i gang på Hanstholm Madbar. Og selvom hans viden om Thy er noget mere begrænset, så er lokalkendskabet hos østjyden stort nok til at have fanget de evige kærlige drillerier, der verserer mellem de to nabokommuner.

- Jeg er godt nok blevet rådet til, når jeg nu skal optræde i Thy og har familie på Mors, at: "Det skal du ikke sige". Men jeg har lært, at når man optræder i Thy eller på Mors, så kan man bryde isen ved lige at lave lidt grin med den anden. Det giver point, siger han.

En mand, der hedder Aase

At det lige netop skulle være Hanstholm, der skulle danne ramme om første stop på touren, er bestemt ikke tilfældigt, forklarer Tjelle Vejrup.

- Sidst, jeg havde en tour, var jeg i Aalborg, og det nød jeg. Men jeg kunne også mærke, at det er det, de fleste gør. De går efter "de store" og vælger "sikre" bud som Aalborg, Aarhus, København og måske Odense. Og jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at prøve noget andet, siger han.

Hvad er en rigtig mand? Tjelle Vejrup kigger nærmere på det spørgsmål i sit nye onemanshow, der får premiere på Hanstholm Madbar 3. maj. Foto: Malene Nelting

Tjelle Vejrup er uddannet journalist og har optrådt som komiker siden 2008. På TV har han desuden været en del af flere underholdningsprogrammer som for eksempel "Versus", "Live Fra Bremen" og "Bingo Banko". Hans nye onemanshow bærer titlen "Aase".

Men hvem er Aase egentlig?

- Aase er faktisk mig. Det er den ene halvdel af mit efternavn, sammen med Vejrup, så det er vel egentlig mit mellemnavn. Jeg aner ikke, hvorfor vi hedder det, men det er det samme for min bror og min far, siger han og tilføjer:

- Jeg bruger det sjældent i dagligdagen, for mit navn er anderledes nok i forvejen. Når jeg har fået forklaret, at ja, jeg hedder faktisk Tjelle, så er der ikke timer nok i døgnet, hvis jeg også skulle forklare det med Aase.

Oplevelsen af at være en mand, der hedder Aase, går fint i tråd med de emner, Tjelle Vejrup tager op i sit nye show. Og kontrasten til kulissen på Hanstholm Madbar, med udsigt ud over den mandsdominerede verden på havnen, giver en ekstra dimension.

- Showet handler om det at bokse lidt med sin selvforståelse som mand. Jeg har det her mellemnavn, og jeg er ikke en stor og stærk mand, så det har været med til at skabe en del tvivl i mig om: "Gør jeg det rigtige? Er der noget galt med mig?". Og så synes jeg, det er lidt sjovt at lave et show, der taler om ikke at passe ind i machokulturen, hvor jeg skal stå lige ved én af Danmarks største fiskehavne. Det er en vidunderlig kontrast, siger Tjelle Vejrup.

Han peger på MeToo-bevægelsen som en vigtig faktor i, at også mænd i dag har fået videre rammer for, hvordan de selv gerne vil definere sig.

- Jeg er lykkelig for den udvikling, der er sket i samfundet. Vi har slået fast, at der ikke længere er noget, der hedder "manderollen" længere. Jeg har ikke lyst til at gøre op med, at man godt "bare" kan være en mand, for alt behøver ikke være flydende, men der er blevet meget mere plads til forskellige måder at være mand på, siger Tjelle Vejrup og fortsætter:

- Jeg har nu endelig, i en alder af 35 år, fået den ørering, som jeg i mange år brændende har ønsket mig. Men da jeg var ung, sagde folk altid det samme, hvis man ville have en ørering: "Pas på, du ikke får den i det forkerte øre!". Og det er vildt for mig at tænke på, at om man rent faktisk var homoseksuel eller ej, det var ligegyldigt, for hvis øreringen sad i det øre, så var man det.

Derfor glæder Tjelle Vejrup sig også for eksempel over at se Simon Kvamm, som i bedste sendetid i X-Factor har neglelak på.

- Der er blevet mere plads til det, og der er da ingen, der kan finde på at hævde, at Simon Kvamm ikke er en rigtig mand. En stor stærk fisker kan også være en rigtig mand, men en lille splejs, der græder, når han er ked af det, det kan også være en rigtig mand.

Nu glæder han sig til, at showet får sin ilddåb 3. maj - og så endda i Nordjylland:

- Nordjyderne skal lige se dig an. De skal vide, at de kan stole på dig, men når du så har dem på din side, er de det mest trofaste og loyale publikum. De har en måde at være på, som er det, vi som danskere gerne vil stå for, siger Tjelle Vejrup.