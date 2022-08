Stigers-sang med høj sax-appel

- Vi kan sagtens gå ud bagved og lade, som om vi er taget hjem, men vi vil faktisk hellere spille ét nummer for jer. So let's not fool around.

Og så kommer det, "ekstranummeret" - uden at sangeren og saxofonisten Curtis Stigers og hans trio har forladt scenen - gennembrudshittet og kendingsmelodien, som vi har ventet på i det meste af to timer, "I Wonder Why", sunget og spillet, som om Stigers & Co. kan blive ved med at finde nye, spændende vinkler på den 31 år gamle stortræffer.

Han og bandet er tydeligvis langt fra færdige med det nummer, som ellers har fulgt ham i så mange år - og så er "I Wonder Why" kun ét af mange højdepunkter i en på én gang løs og legende og tætpakket koncert, hvor Curtis Stigers og hans yderst velspillende jazztrio slipper af sted med at spille stort set alt fra det nyeste album, "This Life", der samler op på store dele af Stigers' efterhånden ret lange karriere,

For efterhånden som han i årenes løb har givet stadig flere koncerter, har stadig flere af hans kendte, gamle numre ændret karakter og i nogle tilfælde fået nyt liv. Når han da ikke har valgt at skille andres kendte numre for at præsentere dem på hans helt egen og meget personlige måde.

I det hele taget er der noget særdeles personligt over Curtis Stigers måde at optræde på.

Intet i verden er formodentligt nemmere end at lade sangene tale for sig selv - men Stigers foretrækker helt tydeligt at småhyggesnakke sig igennem en koncert. Med mange muntre småhistorier og uddybende forklaringer på flere af numrene - blandet med en nærmest skamløs begejstring for Danmark. Han elsker landet. Vejret. Øllene. Ikke så meget air condition-systemet på hotelværelset. Men ellers...

Fra først til sidst er man bare i både hyggeligt og hyperprofessonelt selskab med ikke bare Curtis Stigers, men også piansten Matthew Fries, bassisten Cliff Schmitt og trommeslageren Paul Wells, der virkelig trænger igennem med et væld af formfuldendte soloforløb.

Og så har Curtis Stigers først og sidst (ved siden af et emiment saxofon-spil) en mageløs, udtryksfuld stemme - den kan forekomme grødet, men er knivskarp og spænder vidt. Stor, stor ros også for et lydbillede, hvor det er muligt at høre hvert eneste ord og dermed for alvor leve sig (med) ind i sangene, for ét af Stigers' mange styrker, at han blivet ét med de numre, der havner på hans imponerende repertoire.

Dem spillede Curtis Stigers

1. sæt:

(What's So Funny 'bout) Peace, Love and Understanding? You're All That Matters To Me. Keep Me From the Cold. Swingin' Down at 10th and Main. Never Saw Miracle. Summertime.

2. sæt:

John the Revelator. This Life. Don't Go Far. Tonight Will Be Fine. Lately I Let Things Slide. Things Have Changed. I Wonder Why.

Curtis Stigers i Musikkens Hus