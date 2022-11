Stjerneforfatter: Det her er min mytiske hjemstavn

THY:Hun er ikke selv fra Thy. I hvert fald ikke sådan rigtig.

Men det var forfatteren Maria Hellebergs mor - og hendes bedstemor og oldemor, om end sidstnævnte faktisk voksede op på Ranum-egnen. Og oldemoderen, Mariane, var formentlig blevet i Himmerland, hvis det ikke var fordi hendes forældre en dag præsenterede hende for en mand, som hun skulle giftes med.

En mand, der kom fra det Thy, som også Marianes mor stammede fra.

Sådan gik det til, at Mariane blev landmandskone - og jordemoder - i Thy. Nærmere bestemt i Vester Vandet, hvor jorden var karrig og indbyggerne fåmælte og missionske.

Thy som Heimat

Den historie vil være velkendt for de mange læsere af Maria Hellebergs romaner, baseret på hendes egen familiekrønike. Romanserien begyndte med "Kvinderne fra Thy", der udkom i 2016, om Mariane og hendes datter, Marie Dusine.

Herefter fulgte "Søstrene fra Thy", der har forfatterens mor og moster som hovedpersoner, mens Maria Helleberg tog fat på sin egen livshistorie med "Barnet fra Thy". Og senest den helt nye "Teenageren fra Thy".

Men det er altså lidt af en tilsnigelse, når stednavnet bliver genbrugt i de to sidstnævnte romaner. "Barnet fra Thy" foregår blandt andet i Vejle, hvor Maria Helleberg tilbragte en del af sin barndom. I "Teenageren fra Thy" er hovedpersonen flyttet til København, og Thy optræder først i et af bogens sidste kapitler, hvor hun sammen med sin mor rejser på besøg i dennes hjemstavn.

Det var forlaget, Gyldendal, som ønskede, at Thy også skulle med i titlen på de to seneste bøger i serien. Fordi det er en slags markør, fortæller Maria Helleberg.

Det gik hun med til, for det at være "fra Thy" skal ikke nødvendigvis tages bogstaveligt, men kan tolkes som netop "hjemstavn". Eller på tysk: "Heimat".

- Tyskernes Heimat er ikke der, man selv bor, men der, hvor man stammer fra. Det kan godt være, at man ikke kommer der så meget. Men en familie, der har boet i Berlin siden 1946, kan måske godt sige, at de er fra Bayern - fordi en mand, der flyttede til Berlin lige efter krigen, identificerede sig som bayersk.

- Så pludselig slog det ned i mig, at i "Barnet fra Thy", dér er Thy blevet til hovedpersonens Heimat. Jeg kunne godt føle mig som thybo, selv om det efterhånden var lidt udvandet. Men i "Teenageren fra Thy" sker der jo det mirakuløse, at hun faktisk kommer til Thy, fortæller Maria Helleberg, som vi har ringet til i anledning af denne udgivelse.

I bogen undrer teenageren sig over, hvorfor hendes mor, der altid har talt om Thy som "hjemme", ikke var rejst dertil noget før.

- Men jeg tror, at moren har haft visse problemer med at tage tilbage til der, hvor hun kommer fra...

Drømmen der forsvandt

Hvornår fik du en opfattelse af, at Thy var din hjemstavn?

- Den har jeg sådan set haft hele vejen igennem. Det var det der mytiske hjemland, som fandtes et andet sted. Som så anderledes ud, og hvor det blæste meget og folk var fattige, men samtidig nogle fantastisk upright'e mennesker, der kunne noget, som resten af verden havde glemt.

- Men jeg blev også lidt rystet, da jeg så kom til Thy, siger Maria Helleberg - og fortæller om sit møde med Bleghule, den lokalitet ved Vester Vandet, hvor Mariane på et tidspunkt flytter ind i et meget beskedent hus. Det hus er der ikke nogen spor af, da Marianes oldebarn sidst i 1970'erne besøger Thy.

- Jeg tror ikke, jeg har gjort så meget ud af det i "Teenageren", men det eneste, jeg ser dér, er jo nogle store, lækre, nyopførte huse, fortæller forfatteren.

De skæve, vindblæste træer, som teenageren også havde hørt om - og set billeder af - er der heller ikke så mange tilbage af. Plantagerne var vokset så meget til, at der var nemt at finde læ. Og der fandtes landskaber af alle slags.

- Hele den drøm om, at det er et sted, som resten af verden har vendt ryggen til, og hvor thyboerne overlevede på deres stolthed - den drøm forsvandt. Og jeg blev klar over, at det var de fraflyttedes myte om Thy, fortæller Maria Helleberg.

Hendes forfatterskab - med knap 50 titler - er i høj grad portrætter af historiske figurer. Og næsten altid kvinder.

Forfatterens egen familiehistorie har i mange år ligget og ventet på at blive fortalt. Men der skulle flere tilløb til, før hun fik taget hul på at bearbejde dette materiale.

- Det, der er tættest på ens eget dna, er svært at få startet på. Jeg havde en følelse af rædsel og kunne ikke forestille mig, at ret mange mennesker ville give penge for - eller låne - en bog om fattige bondekoner i 1800-tallet, fortæller Maria Helleberg, der allerede omkring årtusindeskiftet begyndte at arbejde med familiehistorien.

Ud over den overleverede fortælling om familien bygger hendes bøger på research, hvor Google viste sig at være en overraskende stor hjælp. Også i forhold til oplysninger om den ældste af kvinderne, Mariane. Det var faktisk først via disse internetsøgninger, at hun blev klar over, at Mariane var tilflytter fra Ranum..

Selv om bøgerne kategoriseres som romaner - og dermed fiktion - holder hun sig meget tæt til de historiske kendsgerninger. Også i de to nyeste bøger, hvor hun kommer tæt på nulevende personers historie, om end fortællingen ligger næsten et halvt århundrede tilbage.

- Jeg forbeholder mig altid ret til at digte på personerne. Men det jeg har ikke gjort i de her bøger - og slet ikke i de to sidste, fortæller forfatteren.

Personerne optræder med deres rigtige fornavn, mens efternavnene er fiktive. Alligevel vil de ikke være svære at genkende.

- Men jeg har ikke hørt andet end positive kommentarer...

Fra Thy til Mayday

Efter "Teenageren fra Thy", som udkom i oktober, er der ikke udsigt til flere "Thy-bøger" fra Maria Hellebergs hånd. Til gengæld fortsætter hun i det selvbiografiske spor med en 20 år lang kærlighedshistorie om hende selv og hendes mand. Han døde grundlovsdag i år efter kort tids sygdom.

- Der er så få, der har skrevet om sene forhold i livet, og hvad det gør ved en, når man meget brat mister, fortæller Maria Helleberg.

Efter de nøgterne gøremål med begravelse og skifteret samt samtaler med venner og familie gik hun i gang med at skrive om mandens sygdom og død.

- Jeg skrev 40 sider på to dage. Det har jeg aldrig oplevet før...

Hun har nu taget hul på fortællingen om, hvordan de mødte hinanden. Om deres samliv, og om hvordan også et forhold, man indleder sent i livet, kan blive problematisk.

Denne kærlighedshistories slutning er altså også begyndelsen på den bog, der foreløbig har fået titlen "Mayday" - med et ordspil over det internationale nødsignal.

- Hans sygdom tog fart 1. maj. Så det var virkelig mayday, fortæller Maria Helleberg.

- Men der er ikke meget Thy i den historie...