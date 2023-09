Stolt minister præsenterer "markant satsning" - Nordjylland er også tilgodeset

I det nye forslag til finanslov, som regeringen fremlagde i dag, afsættes der i alt cirka 1,1 mia. kr. i perioden 2024-2027 til kulturområdet, og Aalborg Teater er igen tilgodeset.

Teatret, der kæmper med trange og umoderne forhold, stiger dermed ikke i statsstøtte, men stemmes finanslovsforlaget igennem, er de sikret, at de også over de næste fire år kan regne med en årlig statsstøtte på 1,9 mio. kr.

- Her på Aalborg Teater vækker det naturligvis stor glæde, at man ønsker at forlænge

denne 4-årige særbevilling. Vi ser nu ind i en fremtid, hvor vi fortsat kan holde det høje aktivitetsniveau på Aalborg Teater og tilbyde nordjyderne teater med både bredde og høj kvalitet, siger teaterdirektør Thomas Bjørnager i en pressemeddelelse.

Kulturmødet Mors står desuden igen til en bevilling, denne gang halvt så meget som i år, dvs. en halv million kr. i 2024.

Derudover gives der et udviklingstilskud på otte mio. kr. årligt til egnsteatre, som blandt andet Himmerlands Teater og Limfjordsteatret hører ind under.

På landsplan er de fremhævende satsninger blandt andet 140 mio. kr. til forsøg med kulturpas til udsatte unge, der hverken er i uddannelse eller job.

Cirka 69 mio. kr. går til at styrke Team Danmark, og der er 34 mio. kr. til et nyt institut for dansk spiludvikling. Derudover sættes der penge af til den ellers sløjfede production design-uddannelse på Den Danske Filmskole samt til Musikalske Grundkurser for musiktalenter (MGK) i hele landet.

Der er i udspillet endvidere afsat 125 millioner kroner årligt i 2024-2027 til en styrket indsats på kulturområdet, herunder til en museumsreform og arkæologi.

Hos kulturminister Jakob Engel Schmidt vækker udspillet stolthed.

- I regeringsgrundlaget lovede vi, at vi vil styrke kulturen markant i hele landet og på tværs af områder. Nu sætter vi med over 1 milliard kroner til kulturområdet handling bag ordene. Dermed løfter vi kulturen markant. Det gør vi, fordi kulturen har kæmpe betydning for os alle. Det er den, der danner os og binder os sammen som folk og skaber fællesskaber, siger han i en pressemeddelelse.