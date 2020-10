Stor Aalborg-festival aflyst: - For stor en risiko at afvikle

AALBORG:Coronasituationen får nu også konsekvenser for Danmarks største festival for elektronisk musik, Aairport Festival, der fik debut i januar i Gigantium i Aalborg, hvor flere tusinder gæster deltog.

Aairport Festival 2020. Arkivfoto: Martin Damgård

Planen var ellers, at Aairport Festival 2021 skulle afholdes samme sted til januar, men den plan er nu aflyst, og tilhængerne af den elektroniske musik må derfor vente yderligere et år - til januar 2022 - hvor næste udgave finder sted.

- Vi havde til det sidste håbet, at corona-situationen var på retur, men med knap tre måneder til afvikling og uden langsigtede retningslinjer eller handlinger fra regeringen er det simpelthen for stor en risiko at afvikle, siger Kresten Thomsen, der står i spidsen for Aairport Festival, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Vi er uden tvivl skuffede over ikke at åbne festivalsæsonen næste år, men situationen er simpelthen uden for vores hænder.

Kresten Thomsen forklarer desuden, at festivalen forlænger aftalerne med både nationale og internationale samarbejdspartnere.

- På den måde kan vi afvikle med samme ambitionsniveau, som vi havde planlagt til 2021-festivalen, siger han.

Aairport Festival oplyser, at der bliver mulighed for en automatisk ombookning til 2022, men man kan også vælge at få refunderet pengene.