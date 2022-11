Stor arrangør gik uden om Aalborg: Kommunen ødelægger alt

AALBORG: I oktober afviklede Kresten Thomsen, manden bag Aairport Festival, en event i København for over 2.000 mennesker. Forinden da havde Aalborg Kommune fået tilbudt samme event, men afviste at støtte den, samt at den kunne afvikles i Kildeparken, hvor Aairport Festival tidligere havde lavet Aairport Outdoor.

Det var imidlertid ikke svært at finde plads i København. Legends blev afviklet i Stagebox – Københavns nye supervenue på Refshaleøen, der blev omdannet til en gigantisk natklub, der præsentererede pionerer inden for elektronisk musik. Af de over 2.000 gæster var størstedelen fra Jylland – unge der skulle finde overnatning og mad i København undervejs.

Benytter man sig af Aalborg Kommunes egen tilbageløbsanalyse for events, der viser, at lokale i Aalborg gennemsnit bruger 170 kr. i merudgift udover billetten til kulturoplevelsen - og gæster udefra 315 kr., er Aalborg altså gået glip af en hel del indtægter.

Og de går fremover glip af langt mere, hvis flere arrangører vælger helt at gå udenom Aalborg, advarer Kresten Thomsen, der også står bag Aairport Festival i Gigantium, en årlig event med op til 10.000 gæster om dagen.

- Jeg er måbende over Aalborg Kommunes holdning til lokale arrangører. Nu har jeg lukket mine sommerproduktioner ned her – de kommer ikke til at blive afviklet i Aalborg fremover, for jeg har intet sted at være, siger han og henviser til begrænsningen af store events i byens parker som en markant barriere.

- Det handler virkelig ikke om, at jeg ikke vil. Det er jo her, jeg har hjemme, men så længe, jeg ikke har nogen opbakning, kan jeg ikke bruge tid på det, siger Kresten Thomsen, der frygter, at han blot er en ud af mange arrangører, der i dag og fremover går uden om Aalborg.

- Jeg ved, at Aalborg får mange events tilbudt, som ikke bliver grebet, fordi der ikke er plads til at afvikle det – der er en helt anden villighed til at finde løsninger i Odense og Aarhus end her, siger han og peger på det store tyske band Rammstein, der optræder i Odense til foråret, som et eksempel på et oplagt navn at få hertil.

- Aalborg er en metalby, så de havde været oplagte her, og stort set alt det, Horsens leverer af store koncerter, ville også kunne afvikles i Aalborg. Mange promotere kigger på Aalborg, men da vi ikke har pladser, trækker de sig igen, siger han.

En analyse fra Aalborg Kommune viser, at de 18 til 29-årige er de borgere, der er mindst tilfredse med kulturtilbuddene i Aalborg. Her et øjeblik fra Aairport Festival i Gigantium af samme arrangør.

Rådmand: Vi mangler ikke interesse fra arrangører

Når Kresten Thomsen ikke fik lov til at afvikle Legends i Kildeparken, skyldtes det dels et ønske om at skåne parken og de omkringliggende beboere med færrest mulige events, dels dårlige erfaringer med Kresten Thomsens foregående event samme sted, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen.

- By og Land gav afslag på baggrund af de klager om støj, manglende oprydning og køreskader i græsset, de modtog efter den Aairport Festival, der netop var afholdt. Klagerne kom fra beboerne på de omkringliggende veje samt Hotel Hvide Hus, siger borgmesteren, der understreger, at han er klar over, at Kresten Thomsen skaber tilbud til en ung målgruppe, som byen gerne vil holde på.

Han opfordrer til, at Kresten Thomsen fremadrettet i stedet kigger imod Dyreskuepladsen ved Skalborg eller på indendørsfaciliteter som Gigantium.

Hvorfor giver I Colorz Festival adgang til Kildeparken på samme dato, som I siger nej til Aairport – larmer Colorz mindre?

- Kildeparken kan kun holde til få arrangementer årligt, og det var så en af dem, vi valgte at prioritere. Det var en event, som folk fra flere forvaltninger indstillede til, at vi satsede på over en tre-årig periode og afsatte penge til, siger Thomas Kastrup-Larsen om festivalen, der endte med ikke at blive afholdt, da den gik konkurs.

I sundheds- og kulturforvaltningen er rådmand Jes Lunde ikke nervøs for, at arrangørerne bliver væk.

- Det er ikke det, vi erfarer, vi har masser af ansøgere fra private aktører, siger rådmanden.

Når det er sagt, er han enig med Kresten Thomsen i, at Aalborg mangler et bynært koncertsted.

- Lige nu diskuterer vi mulighederne for at gøre væddeløbsbanen til et koncertsted, siger Jes Lunde, der regner med, at det vil tage et år at få det igennem politisk og forberedt logistisk.

- Kommer det på plads, vil det kunne rumme titusindvis af mennesker, siger han og henviser til sammenlignelige byer, der har udendørs faciliteter til op til 50.000 mennesker, han kan endnu ikke sætte tal på i Aalborg.

Larm er en præmis

For Kresten Thomsen er planerne om Væddeløbsbanen godt nyt, det er ham, der er kommet med forslaget. Han har dog svært ved at forstå, at klager om larm skulle blive afgørende.

- Klagerne i Kildeparken omkring Aairport Outdoor er jo intet imod klagerne i forbindelse med andre arrangementer i Kildeparken, fx. vi elsker 90’erne og Aalborg Karneval, siger Kresten Thomsen, der mener, at det er en præmis i branchen og for at have denne type events i byen.

- Hvis man vil lave en stor fest, så bliver folk påvirket på en eller anden måde, siger han.