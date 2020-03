Stor opbakning sikrer Ordkraft

Det var en tung beslutning, bestyrelsen for Foreningen Ordkraft traf midt i marts. Dette års 10 års jubilæumsfestival, som var berammet til afvikling på Kulturcenter Nordkraft i Aalborg i dagene 16.-18. april blev aflyst på grund af den accelererende Corona-krise. Men nu er der godt nyt. De mange fonde, foreninger, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der yder økonomiske støtte til den årligt tilbagevendende ord-og litteraturfestival, har alle sagt ja til, at støtten kan overføres til næste år.

- Det vidner om en helt unik opbakning til den betydningsfulde kulturelle begivenhed, som Ordkraft har udviklet sig til gennem de 10 år, den har eksisteret, siger formanden for Foreningen Ordkraft, Jørgen Pyndt. Alle bidragydere har vist forståelse for vores situation og uden tøven sagt, at deres støtte bare kan overføres til næste år. Det giver os så sikkert et økonomisk fundament, at jeg allerede nu kan garantere, at der bliver en festival i 2021.

Alt i alt drejer det sig om 625.000 kr., som – sammen med Aalborg kommunes tilskud på 600.000 kr. – er med til at lægge fundamentet for næste års festival. Man skal stadig skaffe yderligere en halv mio. kr. for at nå det budget på ca. 1,7 mio. kr., som skal til at for at skabe en festival af det omfang og den kvalitet, som er bestyrelsens og redaktionsudvalgets klar målsætning.

- Men i stedet for, at vi skulle betale penge tilbage for den aflyste festival til bidragyderne, så har vi stadig pengene i kassen og slipper for det store arbejde med at skulle søge fra bunden igen. Den halve mio. kr., som vi mangler for at opfylde budgetmålene, skal vi ud og søge hos fonde og andre med interesse for at støtte det levende kulturliv, men det skal nok lykkes, siger Jørgen Pyndt, der som formand har været i personlig kontakt med hver enkelt bidragyder for at forklare den uheldige situation, som Corona bragte Ordkraft i.

Ordkraft Festival, der - inden aflysningen - var fiks og færdig til at folde et 10 års jubilæumsprogramprogram med over 75 forfattere og ordfolk ud i dagene 16.-18. april, besøges af op mod 8000 mennesker i de tre festivaldage. Nu går arbejdet med næste års festival i gang.