Super Karla stod foran et europæisk gennembrud i 1986: Men en sommeraften var det forbi

Østtyskland var et yndet mål for Super Karla, da de turnerede i 1980'erne - også selv om en stor del af sangene var på dansk - folk faldt for energien. Fra venstre Helene Lønsted, Pia Nyrup, Jytte Petersen, Rikke Sinding, Susan Ohrt og Anne Marie Møller. Halvdelen af bandet er fra Aalborg. Privatfoto