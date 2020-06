Surprisedrinks og nye bekendtskaber - Marienhaab er tilbage med åben sommerscene

AALBORG:Poetryslam, musik som man kun kan høre det på Ibiza, jazz, blues, folkemusik, sange fra besættelsen, viser, filmaftener eller digtoplæsning.

11. juni åbner Marienlyst igen, og arrangør Birgitte Rode står klar til at invitere kunstnere indenfor alle genrer indenfor i gårdhaven i Kirkegårdsgade 3 for at bidrage til et anderledes mødested i sommerbyen.

Privatfoto

- Det handler i høj grad om at synliggøre kunstnerne i Nordjylland. I denne meget anderledes sommer, hvor alle de store festivaler er lukket ned, er der en unik chance for også at præsentere de mindre eller ikke etablerede kunstnere indenfor flere genrer i Nordjylland, fortæller Birgitte Rode, der står bag initiativet og også håber, at det kan blive et nyt mødested mellem publikum.

- Jeg hører af og til fra folk, at det ofte er de samme folk, de møder hele tiden, når de går ud, her er et sted, hvor du kan stifte nye bekendtskaber. Jeg håber, der bliver en hyggelig stemning, siger hun.

Som kunstner er der hver torsdag, fredag og lørdag således mulighed for at præsentere sig for 30 - 50 mennesker i haven, hvor arrangørerne sørger for, at afstandskrav overholdes. Åbningstiden hedder kl. 13 - 18, der er salg af øl, vand, kaffe og te og en surprise drink hver gang.

- Det bliver sikkert noget vermouth med appelsin eller noget campari, det kommer an på, hvad der lige er på tilbud. Det bliver skide sjovt og meget uformelt, siger Birgitte Rode.

Ivan Pedersen på scenen til et tidligere arrangement i haven. Privatfoto

Blandt kunstnere, der indtil videre er sat på programmet, kan du blandt andet møde DJ Fletch, der har arbejdet sammen med Eric Clapton, Jan Olesen der spiller en fusion af folk og jazz, Michael Caster, der synger sange fra besættelsen, samt The Miners, Aalborgs ældste rockband.

Er du interesseret i at optræde, kan du sende en mail til info@marienhaab.dk.

Følg med i programmet her. Arrangementerne er gratis for publikum og foregår uden offentlig støtte, i stedet kan publikum give et bidrag til kunstneren. Man er velkommen til at medbringe sin egen mad.