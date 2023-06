- Syerskerne truer med at slå mig ihjel

HJØRRING:- Lige nu er det hårdt arbejde og vi knokler alle sammen - syerskerne, scenebyggerne, danserne, skuespillerne og musikerne. Syerskerne har sagt, at hvis jeg beder dem om at sy en eneste flæse mere, slår de mig ihjel.

Det siger Robin Haslund Buch, som er blæksprutten, der svæver over det hele under prøverne til årets sommerspil i Skt. Knuds Kilde i Hjørring. Han er instruktør og har desuden designet scenografien, kostumerne og plakaten og er derfor også manden, der presser på op mod premieren 21. juni.

Det kan godt være, at landmændene er kede af tørken ... men det er holdet bag årets sommerspil i Skt. Knuds Kilde i Hjørring ikke. De glæder sig over, at de kan øve uden at skulle tage hensyn til vejret udover at skulle huske at drikke rigeligt med vand i de varme sommeraftener. Foto: Henrik Bo

Forestillingen er "Mød mig på Cassiopeia", som skulle have været opført i både 2020 og 2021, men blev aflyst på grund af corona-epidemien.

- Jeg begyndte at arbejde med scenografien allerede i 2019, så det bliver fantastisk at få forestillingen på scenen, siger Robin Haslund Buch.

Frivillige i alle aldre

Robin Haslund Buch har ikke helt styr på, hvor mange der er involveret i "Mød mig på Cassiopeia" - men det er mange.

Værs'go, et par håndfulde pletskud fra en dejlig øveaften.

- Der er 28 på scenen, 18 musikere, 10 i systuen, 10 på byggeholdet - og en rekvisitør, en koreograf, en kapelmester og mange, mange andre, siger han om holdet, hvor kun han selv og to musikere er professionelle og får løn for indsatsen. Resten er frivillige, der brænder for scenekunsten.

Elsker klassikerne

Robin Haslund Buch har tidligere instrueret "Sound of Music" og "Oliver" i Skt. Knuds Kilde og han lægger ikke skjul på, at han er vild med de klassiske musicals.

- "Mød mig på Cassiopeia" er en af mine favoritter. Jeg var 9 år gammel, da den blev vist på TV for første gang med Bodil Kjer i en hovedrolle og jeg var fuldstændig solgt. Jeg skrev et fanbrev til hende og fik et sødt svar tilbage med både billede og autograf, så det er ret stort, at jeg efter 43 år nu kan dele min glæde over forestillingen med publikum, siger han.

"Mød mig på Cassiopeia" har premiere onsdag 21. juni og spiller frem til og med lørdag 1. juli - bortset fra Skt Hans aften den 23. juni.

Det er den selvejende organisation Hjørring Sommerspil, der står bag forestillingen, som udelukkende finansieres af private sponsorer.