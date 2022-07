Tag på en musikalsk vandring med Jytte Abilstrøm

Fredag 12. august besøger skuespilleren, foredragsholderen og livskunstneren Jytte Abildstrøm Kornets Hus for at fortælle opbyggelige historier. Med sig har hun harpespilleren Tine Rehling, som hun har arbejdet sammen med i arrangementer for oplæser og harpespiller siden 1992.

Arrangementet begynder kl. 19. og prisen er 75 kr. for medlemmer af Kornets Hus og 150 kr. for ikke-medlemmer.