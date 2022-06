Tante Annas liv blev både til bog og musikalsk fortælling

AALBORG:18. juni kl. 19.30 kan man opleve ensemblet North by Northwest, der blandt andet tæller sanger Cæcilie Nordby og saxofonist Benjamin Koppel, på Kunsten i Aalborg.

Arrangementet, der også byder på en snak med Benjamin Koppel om den bog, han netop har udgivet om sin tante Anna, som blandt andet måtte flygte til Sverige og vælge mellem den mand, hun var forelsket i og den mand, hendes forældrenes ønskede, at hun skulle gifte sig med.

Efter snakken er der koncert med North by Northwest og Cæcilie Nordby, og her er fortællingen om Anna også omdrejningspunktet. Benjamin Koppel har nemlig komponeret et værk, der er en blanding af jazz og klassisk musik, og Cæcilie Norby har skrevet teksten til en musikalsk fortælling om Annas begivenhedsrige liv og skæbne.

Udover Nordby og Koppel består ensemblet af Søren Møller (piano), Jesper Bodilsen (bas) og Morten Lund (trommer), så det er nogle af Danmarks bedste jazzmusikere, man kan møde på Kunsten.

Vil man smuglytte til musikken udkommer soundtracket til Annas Sang / Anna's Dollhouse 7. juni, mens Koppels ny bog har været på gaden siden 25. maj.